College football

The second College Football Playoff (CFP) rankings were released by the selection committee Tuesday night and there were no big surprises. As expected, the top five teams remained the same — 1. Ohio State, 2. Indiana, 3. Texas A&M, 4. Alabama and 5. Georgia.

The top four teams after the final ranking, which will be released after the conference championship games have been played, will receive a first-round bye in the CFP. The final CFP rankings will be released on Sunday, Dec. 7.

