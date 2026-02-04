Prep sports

UMS-Wright athletes (left to right): Ty Waters, DJ Dial, Kingston Phan, Caplyn Reed, Perry Hand

 Photo by Tommy Hicks

Five UMS-Wright athletes officially announced their college intentions at a signing ceremony at the school on Wednesday. One baseball, one basketball and three football players were included in the group.

Baseball player Ty Waters is headed to Samford, with basketball player DJ Dials headed to Huntingdon College. The three football players and their college destinations are Kingston Phan to Nicholls State, Caplyn Reed to Millsaps College and Perry Hand to South Alabama.

Email Tommy Hicks at tommy@lagniappemobile.com.

