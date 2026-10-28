The number of schools playing flag football in the Mobile County-Baldwin County area has increased in just the past year and so has the interest in the sport. Alongside that growth has been an increase in the talent pool and, with that, an increase in the number of teams qualifying for the Alabama High School Athletic Association (AHSAA) state playoffs.
This season, 16 teams from the area are headed to the first round of the state playoffs, which will begin on Tuesday, Nov. 3. With the AHSAA’s new classifications, including the separation of public and private schools in state championship competition, there are now four classifications in flag football, doubling the previous number.
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