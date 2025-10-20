Prep flag football

Daphne's Abby Johnson

 Photo courtesy of Facebook

Daphne is undefeated on the season and has claimed the Class 6A-7A, Region 2 flag football championship. Alma Bryant is undefeated on the season and has claimed the Class 6A-7A, Region 1 flag football championship.

On Tuesday, the teams will meet at Alma Bryant’s stadium to determine a championship of sorts. For the moment. But mainly, the teams will find out a little more about themselves as they head into the postseason, taking on good competition as a warm-up in their respective goals of chasing a state championship. The same state championship

Email Tommy Hicks at tommy@lagniappemobile.com.

Tags

Recommended for you

(0) comments

Welcome to the discussion.

Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.

Post a comment
Stop watching this discussion.

Thank you for reading!

Please log in, or sign up for a new account and purchase a subscription to read or post comments.

Sign Up
Log In