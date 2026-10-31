Prep football

The Alabama High School Athletic Association (AHSAA) football and flag football brackets are now set. Both will begin play next week, with flag football first-round games set Tuesday and most football playoff games scheduled for Friday.

The Mobile County-Baldwin County area will be represented by 21 teams in the football playoffs and 16 teams in the flag football playoffs. This year the state championship games in both flag football and football will be played in Mobile at South Alabama’s Hancock Whitney Stadium.

Email Tommy Hicks at tommy@lagniappemobile.com.

Tags

Recommended for you

(0) comments

Welcome to the discussion.

Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.

Post a comment
Stop watching this discussion.

Thank you for reading!

Please log in, or sign up for a new account and purchase a subscription to read or post comments.

Sign Up
Log In