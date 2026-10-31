The Alabama High School Athletic Association (AHSAA) football and flag football brackets are now set. Both will begin play next week, with flag football first-round games set Tuesday and most football playoff games scheduled for Friday.
The Mobile County-Baldwin County area will be represented by 21 teams in the football playoffs and 16 teams in the flag football playoffs. This year the state championship games in both flag football and football will be played in Mobile at South Alabama’s Hancock Whitney Stadium.
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