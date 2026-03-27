Jon Henderson

Jon Henderson

 Photo courtesy of Facebook

Jon Henderson, known by football fans in the area as a long-serving high school football official and the “red cap” — timeout coordinator — on the sidelines at South Alabama games at Hancock Whitney Stadium, died unexpectedly this week. He was 56.

Henderson was known throughout the area by coaches for his calm demeanor in officiating high school football games. He served as president of the Mobile-Metro Football Officials Association and was an official for more than 20 years.

Email Tommy Hicks at tommy@lagniappemobile.com.

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