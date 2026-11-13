Prep football

The second round of games in the AHSAA football playoffs are scheduled tonight (Friday, Nov. 13), with 16 teams from the Mobile County-Baldwin County area still chasing their quest of claiming a state championship.

Two of the local teams will be playing their first postseason game tonight as Fairhope and Daphne received a bye in the first round of the Class 6A bracket. Both teams will be at home with Fairhope entertaining Opelika and Daphne playing host to Carver-Montgomery. In other 6A games involving area teams Foley is at Auburn and Baker is at Central-Phenix City.

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