NCAA Indoor Track & Field National Meet

Vanderbilt's Janie Ford

 Photo courtesy of Vanderbilt Athletics

Former St. Paul’s standout Janie Ford, a freshman at Vanderbilt, came away with first-team All-America honors at the NCAA Indoor Track and Field Championships at the University of Arkansas on Friday.

Ford, a three-time heptathlon state champion during her time at St. Paul’s, placed fourth in the pentathlon competition on Friday, scoring a Vanderbilt school record 4,405 points in the five events. Ford was recently selected as the SEC Freshman Field Athlete of the Year following the league’s indoor season.

Email Tommy Hicks at tommy@lagniappemobile.com.

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