College basketball

Mikhail Torrance

 Photo courtesy of University of Alabama Athletics

Mikhail Torrance, a former standout basketball player at Mary G. Montgomery (MGM) High School and the University of Alabama, died Thursday at the age of 37. No cause of death has been released.

Torrance, a 2006 MGM graduate, scored more than 1,600 points in his high school career. At Alabama, where he played from 2006-10, he was a second-team All-SEC selection his senior season, averaging 15.6 points, 3.7 rebounds and 5.1 assists.

Email Tommy Hicks at tommy@lagniappemobile.com.

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