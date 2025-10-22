Alabama football

CJ Mosley during his time at Alabama

 File photo

Former Theodore High School, University of Alabama and NFL standout C.J. Mosley has been selected as one of the 16 members of the 2025 “SEC Legends” class. Mosley will represent Alabama for the official induction during the “Weekend of Champions” Dec. 5-6 at the College Football Hall of Fame in Atlanta and during the SEC Championship game.

Mosley was a stellar linebacker at Theodore, being named Class 6A Lineman of the Year his senior season and a first-team All-State selection. He set the school record for career total tackles with more than 500 stops.

Email Tommy Hicks at tommy@lagniappemobile.com.

Tags

Recommended for you

(0) comments

Welcome to the discussion.

Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.

Post a comment
Stop watching this discussion.

Thank you for reading!

Please log in, or sign up for a new account and purchase a subscription to read or post comments.

Sign Up
Log In