Zach Golson has picked up an offseason victory, even though where or if he will be coaching during the upcoming season remains in question. The win comes in Golson’s selection as the Best High School Football Coach in the 2026 Nappie Awards.
It is an award, Golson admits, that carries a little extra meaning based on its timing. Golson was recently suspended from coaching for one year by the Alabama High School Athletic Association (AHSAA) as part of penalties against Mary G. Montgomery’s football program for violation of recruiting rules.
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