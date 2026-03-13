Competing for championships is not a new experience for Morgan Davis. The former Saraland track and field standout, now at Texas A&M after two seasons at Kentucky, is in Fayetteville, Ark., today (Friday, March 13) to compete in the NCAA National Indoor Track and Field Championships in the long jump.
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