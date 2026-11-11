College golf

Terry Hopper speaks during his UMobile Hall of Fame induction

 Photo courtesy of University of Mobile Athletics

Former University of Mobile golf coach Dr. Terry Hopper passed away Monday. He was 85.

In 1984, after joining the school in 1970 as a physical education teacher and head of the intramural sports program, Hopper was named the coach of the first golf team at UMobile, which was the school’s first-ever sanctioned sport. He eventually led the Rams’ men’s golf team to the National Association of Intercollegiate Athletics (NAIA) national title in 1997. The following year he led the UMobile women’s golf team to the NAIA national title.

Email Tommy Hicks at tommy@lagniappemobile.com.

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