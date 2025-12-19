Prep basketball

Those looking for strong high school basketball competition need look no further than girls’ play in Alabama High School Athletic Association (AHSAA) Class 7A. Four local teams — Daphne, Fairhope, Alma Bryant and Foley — are all ranked in the Top 10 of the latest Alabama Sports Writers Association (ASWA) 7A poll.

Daphne is the highest-ranked team of the group, holding the No. 4 position, but the Trojans are closely followed by No. 5 Fairhope. Alma Bryant is ranked No. 8 with Foley next in line at No. 9.

