Prep basketball

Sarlaand head coach Terry Fowler

 Photo courtesy of South Alabama Athletics

After three seasons as an assistant coach on Amanda Niehoff’s girls’ basketball staff at Saraland, Terry Fowler has been promoted to head coach of the Spartans’ program. The move comes after Niehoff’s recent decision to join new the staff of Orange Beach head coach Terry Canova as an assistant coach.

Fowler brings 23 seasons as a college head coach to the Spartans’ program. He has previously served as head coach at South Alabama, Spring Hill College and North Alabama, and also has experience as an assistant coach at South Alabama and Spring Hill.

Email Tommy Hicks at tommy@lagniappemobile.com.

Tags

Recommended for you

(0) comments

Welcome to the discussion.

Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.

Post a comment
Stop watching this discussion.

Thank you for reading!

Please log in, or sign up for a new account and purchase a subscription to read or post comments.

Sign Up
Log In