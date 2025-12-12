Prep football

South team defensive lineman Malique’ Franklin of Daphne 

 Photo by Mike Kittrell

Quarterback Aaron Frye, who last week led Clay-Chalkville to the Class 6A state championship over Saraland, played another starring role Friday in the Alabama High School Athletic Association (AHSAA) annual North-South all-star football game at South Alabama’s Hancock Whitney Stadium.

Frye, who has signed to play at Alabama State, completed 11 of 18 passes for 145 yards and two touchdowns while carrying the ball 23 times for 93 yards and three more scores in the North team’s 41-28 victory over the South. He was named the North team Most Valuable Player.

Email Tommy Hicks at tommy@lagniappemobile.com.

