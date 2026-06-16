Senior Bowl

Senior Bowl executive director Drew Fabianich

 Photo courtesy of Senior Bowl

Senior Bowl executive director Drew Fabianich, speaking at the Alabama Sports Writers Association (ASWA) convention last weekend at Jacksonville State University, said the 2027 game will feature full NFL coaching staffs as in the past.

He noted this is a temporary return based on the timing of the game — Jan. 30 at 1:30 p.m. at South Alabama’s Hancock Whitney Stadium — and how it fits into the NFL schedule. The 2027 game will be played the same week as the NFL’s conference championship games instead of the playoffs’ bye week, which hasn’t been the case in the past.

Email Tommy Hicks at tommy@lagniappemobile.com.

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