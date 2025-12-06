College football

Georgia players celebrate a TD in SEC Championship Game

 Photo courtesy of the SEC

Georgia vanquished some demons Saturday in a 28-7 victory over Alabama in the SEC Championship Game at Mercedes-Benz Stadium in Atlanta. The Bulldogs controlled the momentum of the game from start to finish in claiming a second straight league title.

The win, in Georgia’s fifth straight title game appearance, was the first for the Bulldogs over Alabama in five SEC Championship Game matchups between the two teams. Georgia head coach Kirby Smart moved to 2-7 in games against Alabama. It was Georgia’s first win over Alabama since 2021. The Bulldogs have now won three of the past four SEC championships.

