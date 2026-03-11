Prep football

Joe Gilmore

 Photo courtesy of St. Luke's

In what he described as a mutual parting of the ways, Joe Gilmore is stepping down as football head coach at St. Luke’s. Gilmore held the position at the school for the past two seasons.

“The school is ready to go in another direction, and so was I,” Gilmore said in a telephone interview with Lagniappe. “It was a mutual parting of the ways. My philosophy as a football coach just no longer aligned with the school's vision and the direction they wanted to go with the football program. So we decided to end it.

