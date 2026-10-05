Auburn head coach Alex Golsesh was the guest speaker Monday night at the 68 Ventures Bowl’s 1st and 10 club meeting. His arrival comes on the heels of the Tigers’ 24-14 loss at then-No. 17 Tennessee last Saturday. The loss dropped Auburn to 3-2 overall and 1-2 against SEC opponents.
It also marked he first game of a four-game stretch for the Tigers against ranked teams. Tennessee moved to No. 15 after its win over Auburn and the next three are all currently ranked in the Associated Press Top 10 — at No. 2 Georgia (Oct. 17), vs. No. 10 LSU (Oct.24) and at No. 9 Ole Miss (Oct. 31).
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