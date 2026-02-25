Prep basketball

Alma Bryant’s Madi-Marie Grayson 

 Photo by Scott Donaldson

Madi-Marie Grayson scored 40 points Wednesday morning in leading Alma Bryant to a 78-75 victory over Fairhope in the Alabama High School Athletic Association (AHSAA) Class 7A girls South Regional basketball championship game at Garrett Coliseum in Montgomery.

Grayson made 13 of 25 field goal attempts, including a 6-of-14 showing from 3-point range, and was 8 of 11 from the free throw line. She also produced six rebounds, three assists and three steals along the way.

