Gulf Coast Challenge

The annual Gulf Coast Challenge, an HBCU (Historically Black Colleges and Universities) football game sponsored by the Mobile Sports Authority, is scheduled Saturday, Oct. 4 at Ladd-Peebles Stadium. The game, which will kick off at 4 p.m., will feature Jackson State against Alabama A&M in a matchup of SWAC (Southwest Athletic Conference) teams. THe game will be televised by HBCU Go Sports.

Heading into this week’s games, Jackson State is 2-1 overall and 0-0 in SWAC play. The Tigers defeated Hampton 28-14, lost at Southern Miss 38-20 and defeated Tuskegee 30-0. They play at Southern University in Baton Rouge, La., this Saturday at 6 p.m. The game will be broadcast on ESPN+.

Email Tommy Hicks at tommy@lagniappemobile.com.

