Prep football

The Gulf Shores Dolphins continued their unbeaten record Friday night, rolling past Bayside Academy 41-0 to improve to 10-0 on the season. The Dolphins have outscored their opponents 375-97 this season.

Major Hudspeth, son of head coach Mark Hudspeth, threw five touchdown passes in the victory, two of those to West Virginia commit and track standout Carter Davis. Next week Gulf Shores begins play in the Class 5A state playoffs at home against Ramsay. Bayside, which won the Private Class A, Region 1 championship, is now 8-2 and ended a four-game win streak with the loss. The Admirals will play St. James at home in the first round of the playoffs next week.

Email Tommy Hicks at tommy@lagniappemobile.com.

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