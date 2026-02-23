Prep football

St.Michael QB Gunner Rivers

 Photo by Mike Kittrell

St. Michael quarterback Gunner Rivers will follow in his father’s footsteps. One of the top quarterback prospects in the country for the Class of 2027, Rivers, son of former (and recent) NFL quarterback Philip Rivers, announced Monday via social media he has committed to sign with North Carolina State.

The elder Rivers played his college career at N.C. State from 2000-03.

