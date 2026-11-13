Charles Hardy has quietly formed a solid season picking the results of college football games. So much so he has claimed the spot atop the Lagniappe staff college football picks competition.
Boosted by an 8-2 record last week when most panelists struggled, Hardy improved his overall score to 72-28 on the season, putting him one game ahead of long-time leader Brooke O’Donnell (6-4 last week) and Randy Kennedy (8-2 last week), both of whom are at 71-29 on the season.
kAm$4@EE y@9?D@? Wd\d =2DE H66<X :D :? 7@FCE9 A=246 2E f_\b_ 2?5 pD9=6J %C:46 9@=5D 5@H? 7:7E9 A=246 2E eg\ba]k^Am
kAm%9:D H66<’D `_\82>6D=2E6 762EFC6D D@>6 :?E6C6DE:?8 >2E49FAD 2?5 E96 DE2?5:?8D 4@F=5 E2<6 @? 2 ?6H =@@< 2 H66< 7C@> ?@H] %96C6 H6C6 ?@ F?2?:>@FD A:4<D E9:D H66<[ E92?<D :? A2CE @7 vC2?E |4{2F89=:?[ H9@ :D E96 @?=J A2?6=:DE E@ A:4< 2 '2?56C3:=E G:4E@CJ @G6C p=232>2 2?5 2 u=@C:52 H:? @G6C z6?EF4<J]k^Am
kAm%96C6 2C6 E9C66 h\a G@E6D H:E9 $@FE9 p=232>2 2? @G6CH96=>:?8 A:4< @G6C %C@J Wp=JD@? $96AA2C5 2?5 $4@EE y@9?D@? 8@ H:E9 E96 %C@;2?DX[ x?5:2?2 @G6C &$r WpD9=6J %C:46 2?5 z:>3=6 (2=49 E2<:?8 &$rX 2?5 v6@C8:2 2 3:8 A:4< @G6C |:DD@FC: W|4{2F89=:? 2?5 zJ=6 w2>C:4< 8@:?8 H:E9 E96 %:86CDX] %96 @?=J g\b G@E6 H2D :? 72G@C @7 y24<D@?G:==6 $E2E6 @G6C (6DE6C? z6?EF4<J W#@? w@=36CE[ %C:46 2?5 y@9?D@? A:4<:?8 E96 w:==E@AA6CDX]k^Am
kAm%96 C6DE @7 E96 82>6D AC@5F465 f\c G@E6D H:E9 pF3FC? A:4<65 @G6C |:DD:DD:AA: $E2E6[ ~=6 |:DD A:4<65 @G6C ~<=29@>2[ %6I2D A:4<65 @G6C {$& 2?5 y24<D@? $E2E6 A:4<65 @G6C p=232>2 $E2E6]k^Am
kAm%96 G:D:E:?8 E62> H2D A:4<65 3J E96 A2?6= E@ H:? D:I @7 E96 `_ 82>6D]k^Am
kAmw6C6 2C6 2== E96 A:4<D 7@C E9:D H66< 2=@?8 H:E9 FA52E65 C64@C5D 7@C 6249 @7 E96 A2?6=:DEDik^Am
kAmkDEC@?8mvp|t$k^DEC@?8mk^Am
kAm%C@J 2E $@FE9 p=232>2k^Am
kAmpF3FC? 2E pC<2?D2Dk^Am
kAmp=232>2 2E '2?56C3:=Ek^Am
kAm&$r 2E x?5:2?2k^Am
kAm~=6 |:DD 2E ~<=29@>2k^Am
kAmu=@C:52 2E z6?EF4<Jk^Am
kAmy24<D@?G:==6 $E2E6 2E (6DE6C? z6?EF4<Jk^Am
kAm%6I2D 2E {$&k^Am
kAmy24<D@? $E2E6 2E p=232>2 $E2E6k^Am
kAm|:DD@FC: 2E v6@C8:2k^Am
kAmkDEC@?8mz*{t wp|#xrzk^DEC@?8mk^Am
kAm{2DE H66<i c\ek^Am
kAm~G6C2==i d`\chk^Am
kAm$@FE9 p=232>2k^Am
kAm|:DD:DD:AA: $E2E6k^Am
kAmp=232>2k^Am
kAmx?5:2?2k^Am
kAm~<=29@>2k^Am
kAmz6?EF4<Jk^Am
kAmy2I $E2E6k^Am
kAm%6I2Dk^Am
kAmp=232>2 $E2E6k^Am
kAm|:DD@FC:k^Am
kAmkDEC@?8mrwp#{t$ wp#s*k^DEC@?8mk^Am
kAm{2DE H66<i g\ak^Am
kAm~G6C2==i fa\agk^Am
kAm$@FE9 p=232>2k^Am
kAmpF3FC?k^Am
kAmp=232>2k^Am
kAmx?5:2?2k^Am
kAm~=6 |:DDk^Am
kAmz6?EF4<Jk^Am
kAmy2I $E2E6k^Am
kAm{$&k^Am
kAmy24<D@? $E2E6k^Am
kAmv6@C8:2k^Am
kAmkDEC@?8m%~||* wxrz$k^DEC@?8mk^Am
kAm{2DE H66<i c\ek^Am
kAm~G6C2==i eb\bfk^Am
kAm$@FE9 p=232>2k^Am
kAmpF3FC?k^Am
kAmp=232>2k^Am
kAmx?5:2?2k^Am
kAm~=6 |:DDk^Am
kAmz6?EF4<Jk^Am
kAmy2I $E2E6k^Am
kAm%6I2Dk^Am
kAmy24<D@? $E2E6k^Am
kAmv6@C8:2k^Am
kAmkDEC@?8m#~q w~{qt#%k^DEC@?8mk^Am
kAm{2DE H66<i c\ek^Am
kAm~G6C2==i ed\bdk^Am
kAm$@FE9 p=232>2k^Am
kAm|:DD:DD:AA: $E2E6k^Am
kAmp=232>2k^Am
kAmx?5:2?2k^Am
kAm~=6 |:DDk^Am
kAmz6?EF4<Jk^Am
kAm(6DE6C? z6?EF4<Jk^Am
kAm%6I2Dk^Am
kAmy24<D@? $E2E6k^Am
kAmv6@C8:2k^Am
kAmkDEC@?8m$r~%% y~w}$~}k^DEC@?8mk^Am
kAm{2DE H66<i d\dk^Am
kAm~G6C2==i f_\b_k^Am
kAm%C@Jk^Am
kAm|:DD:DD:AA: $E2E6k^Am
kAmp=232>2k^Am
kAmx?5:2?2k^Am
kAm~=6 |:DDk^Am
kAmz6?EF4<Jk^Am
kAm(6DE6C? z6?EF4<Jk^Am
kAm%6I2Dk^Am
kAmy24<D@? $E2E6k^Am
kAmv6@C8:2k^Am
kAmkDEC@?8m#p}s* zt}}ts*k^DEC@?8mk^Am
kAm{2DE H66<i g\ak^Am
kAm~G6C2==i f`\bhk^Am
kAm$@FE9 p=232>2k^Am
kAmpF3FC?k^Am
kAmp=232>2k^Am
kAmx?5:2?2k^Am
kAm~=6 |:DDk^Am
kAmz6?EF4<Jk^Am
kAmy2I $E2E6k^Am
kAm{$&k^Am
kAmy24<D@? $E2E6k^Am
kAmv6@C8:2k^Am
kAmkDEC@?8mv#p}% |r{p&vw{x}k^DEC@?8mk^Am
kAm{2DE H66<i b\fk^Am
kAm~G6C2==i dc\cek^Am
kAm$@FE9 p=232>2k^Am
kAm|:DD:DD:AA: $E2E6k^Am
kAm'2?56C3:=Ek^Am
kAmx?5:2?2k^Am
kAm~=6 |:DDk^Am
kAmu=@C:52k^Am
kAmy2I $E2E6k^Am
kAm%6I2Dk^Am
kAmy24<D@? $E2E6k^Am
kAm|:DD@FC:k^Am
kAmkDEC@?8mq#~~zt ~’s~}}t{{k^DEC@?8mk^Am
kAm{2DE H66<i e\ck^Am
kAm~G6C2==i f`\bhk^Am
kAm$@FE9 p=232>2k^Am
kAmpF3FC?k^Am
kAmp=232>2k^Am
kAmx?5:2?2k^Am
kAm~<=29@>2k^Am
kAmz6?EF4<Jk^Am
kAmy2I $E2E6k^Am
kAm%6I2Dk^Am
kAmp=232>2 $E2E6k^Am
kAmv6@C8:2k^Am
kAmkDEC@?8mp{*$~} $wt!!p#sk^DEC@?8mk^Am
kAm{2DE H66<i d\dk^Am
kAm~G6C2==i df\cbk^Am
kAm%C@Jk^Am
kAmpF3FC?k^Am
kAmp=232>2k^Am
kAmx?5:2?2k^Am
kAm~<=29@>2k^Am
kAmz6?EF4<Jk^Am
kAmy2I $E2E6k^Am
kAm%6I2Dk^Am
kAmp=232>2 $E2E6k^Am
kAmv6@C8:2k^Am
kAmkDEC@?8mp$w{t* %#xrtk^DEC@?8mk^Am
kAm{2DE H66<i c\ek^Am
kAm~G6C2==i eg\bak^Am
kAm$@FE9 p=232>2k^Am
kAmpF3FC?k^Am
kAmp=232>2k^Am
kAm&$rk^Am
kAm~<=29@>2k^Am
kAmz6?EF4<Jk^Am
kAm(6DE6C? z6?EF4<Jk^Am
kAm{$&k^Am
kAmp=232>2 $E2E6k^Am
kAmv6@C8:2k^Am
kAmkDEC@?8mzx|q{t (p{rwk^DEC@?8mk^Am
kAm{2DE H66<i b\fk^Am
kAm~G6C2==i da\cgk^Am
kAm$@FE9 p=232>2k^Am
kAmpF3FC?k^Am
kAmp=232>2k^Am
kAm&$rk^Am
kAm~=6 |:DDk^Am
kAmz6?EF4<Jk^Am
kAmy2I $E2E6k^Am
kAm{$&k^Am
kAmy24<D@? $E2E6k^Am
kAmv6@C8:2k^Am
(0) comments
Welcome to the discussion.
Log In
Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.