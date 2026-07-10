The Mobile County-Baldwin County area has always been a popular spot for college recruiters looking to find talented, productive football players. This season’s crop of recruits certainly upholds that line of thinking.
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