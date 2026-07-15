It’s not as though the “Battle of Old Shell Road” — games between St. Paul’s and UMS-Wright — needed any added importance. The matchup of teams just down the road from each other has always been a rivalry that carried a must-win flavor, for fans, players and coaches alike.
But when the Alabama High School Athletic Association (AHSAA) separated private schools and public schools in determining state championships in all its sports, it moved the needle up a couple of notches in measuring that importance.
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