Gridiron Guide 2026

Cottage Hill will play in Private Class A, Region 1 of the AHSAA

 Photo courtesy of Cottage Hill Christian Athletics

Editor’s note: This is the fifth in a 10-part series of regional football previews involving teams — flag and tackle — in the Lagniappe coverage area.

If one wants to know just how different regional play will be this season for Alabama High School Athletic Association (AHSAA) teams, all one has to do is check out the lineup of teams that make up the Private A, Region 1 roster.

Email Tommy Hicks at tommy@lagniappemobile.com.

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