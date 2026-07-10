Editor’s note: This is the fifth in a 10-part series of regional football previews involving teams — flag and tackle — in the Lagniappe coverage area.
If one wants to know just how different regional play will be this season for Alabama High School Athletic Association (AHSAA) teams, all one has to do is check out the lineup of teams that make up the Private A, Region 1 roster.
kA DEJ=6lQ=:?6\96:89Ei `]bgj E6IE\:?56?Ei `b]dAEj >2C8:?\E@Ai _AEj >2C8:?\3@EE@>i _AEjQ 5:ClQ=ECQm k^Am
kA DEJ=6lQ=:?6\96:89Ei `]bgj E6IE\:?56?Ei `b]dAEj >2C8:?\E@Ai _AEj >2C8:?\3@EE@>i _AEjQ 5:ClQ=ECQmkDA2? DEJ=6lQ7@?E\D:K6i `aAEj 7@?E\72>:=Ji pC:2=[D2?D\D6C:7j 4@=@Ci R______j 324<8C@F?5\4@=@Ci EC2?DA2C6?Ej 7@?E\H6:89Ei c__j 7@?E\DEJ=6i ?@C>2=j 7@?E\G2C:2?Ei ?@C>2=j E6IE\564@C2E:@?i ?@?6j G6CE:42=\2=:8?i 32D6=:?6j H9:E6\DA246i AC6\HC2AjQm~?46 E96 564:D:@? H2D >256 3J E96 pw$pp E@ D6A2C2E6 DE2E6 492>A:@?D9:A A=2J 36EH66? AF3=:4 2?5 AC:G2E6 D49@@=D[ :E 72465 E96 492==6?86 @7 4C62E:?8 ?6H C68:@?2= =:?6FAD] x? E96 42D6 @7 AC:G2E6 D49@@=D[ E96 ?F>36C @7 E62>D :D 72C =6DD E92? E9@D6 A=2J:?8 :? AF3=:4 D49@@=Dj E96 7@@EAC:?E 7@C AC:G2E6 D49@@= C68:@?D[ 2E =62DE :? 7@@E32==[ DEC6E496D >F49 H:56C]k^DA2?mk^Am
kA DEJ=6lQ=:?6\96:89Ei `]bgj E6IE\:?56?Ei `b]dAEj >2C8:?\E@Ai _AEj >2C8:?\3@EE@>i _AEjQ 5:ClQ=ECQm k^Am
kA DEJ=6lQ=:?6\96:89Ei `]bgj E6IE\:?56?Ei `b]dAEj >2C8:?\E@Ai _AEj >2C8:?\3@EE@>i _AEjQ 5:ClQ=ECQmkDA2? DEJ=6lQ7@?E\D:K6i `aAEj 7@?E\72>:=Ji pC:2=[D2?D\D6C:7j 4@=@Ci R______j 324<8C@F?5\4@=@Ci EC2?DA2C6?Ej 7@?E\H6:89Ei c__j 7@?E\DEJ=6i ?@C>2=j 7@?E\G2C:2?Ei ?@C>2=j E6IE\564@C2E:@?i ?@?6j G6CE:42=\2=:8?i 32D6=:?6j H9:E6\DA246i AC6\HC2AjQm!C:G2E6 p[ #68:@? ` 92D 6:89E E@E2= E62>D[ EH@ 7C@> E96 s@E92? 2C62 2?5 E96 C6>2:?:?8 D:I 7C@> E96 |@3:=6 r@F?EJ\q2=5H:? r@F?EJ 2C62] (96? E96 pw$pp 564:565 E@ D6A2C2E6 DE2E6 492>A:@?D9:AD 7@C AF3=:4 2?5 AC:G2E6 D49@@=D[ :E H2D 72465 H:E9 E96 E2D< @7 AC@5F4:?8 ?6H C68:@?D @7 4@>A6E:E:@? 7@C 7@@E32==]k^DA2?mk^Am
kA DEJ=6lQ=:?6\96:89Ei `]bgj E6IE\:?56?Ei `b]dAEj >2C8:?\E@Ai _AEj >2C8:?\3@EE@>i _AEjQ 5:ClQ=ECQm k^Am
kA DEJ=6lQ=:?6\96:89Ei `]bgj E6IE\:?56?Ei `b]dAEj >2C8:?\E@Ai _AEj >2C8:?\3@EE@>i _AEjQ 5:ClQ=ECQmkDA2? DEJ=6lQ7@?E\D:K6i `aAEj 7@?E\72>:=Ji pC:2=[D2?D\D6C:7j 4@=@Ci R______j 324<8C@F?5\4@=@Ci EC2?DA2C6?Ej 7@?E\H6:89Ei c__j 7@?E\DEJ=6i ?@C>2=j 7@?E\G2C:2?Ei ?@C>2=j E6IE\564@C2E:@?i ?@?6j G6CE:42=\2=:8?i 32D6=:?6j H9:E6\DA246i AC6\HC2AjQmpD DF49[ !C:G2E6 p[ #68:@? ` 762EFC6D E62>D E92E 2 J62C 28@ H6C6 4@>A6E:?8 :? r=2DD ap[ bp 2?5 cp 2D H6== 2D :? E96 p=232>2 x?56A6?56?E $49@@= pDD@4:2E:@? Wpx$pX] xE 762EFC6D 2 E62> E92E >256 :E E@ E96 r=2DD bp DE2E6 492>A:@?D9:A 82>6 2?5 2 E62> E92E H6?E _\g] xE 2=D@ 762EFC6D 2 E62> E92E :D ;FDE :? :ED E9:C5 J62C @7 7:6=5:?8 2 7@@E32== E62> 2?5 2 E62> E92E A=2J65 6:89E\>2? 7@@E32== =2DE D62D@?] u:G6 @7 E96 6:89E E62>D BF2=:7:65 7@C E96:C C6DA64E:G6 A=2J@77D]k^DA2?mk^Am
kA DEJ=6lQ=:?6\96:89Ei `]bgj E6IE\:?56?Ei `b]dAEj >2C8:?\E@Ai _AEj >2C8:?\3@EE@>i _AEjQ 5:ClQ=ECQm k^Am
kA DEJ=6lQ=:?6\96:89Ei `]bgj E6IE\:?56?Ei `b]dAEj >2C8:?\E@Ai _AEj >2C8:?\3@EE@>i _AEjQ 5:ClQ=ECQmkDA2? DEJ=6lQ7@?E\D:K6i `aAEj 7@?E\72>:=Ji pC:2=[D2?D\D6C:7j 4@=@Ci R______j 324<8C@F?5\4@=@Ci EC2?DA2C6?Ej 7@?E\H6:89Ei c__j 7@?E\DEJ=6i ?@C>2=j 7@?E\G2C:2?Ei ?@C>2=j E6IE\564@C2E:@?i ?@?6j G6CE:42=\2=:8?i 32D6=:?6j H9:E6\DA246i AC6\HC2AjQm%96 =:?6FA 762EFC6D q2JD9@C6 r9C:DE:2?[ q2JD:56 p4256>J[ r@EE286 w:== r9C:DE:2?[ |@3:=6 r9C:DE:2?[ $E] {F<6’D 2?5 $?@@< r9C:DE:2? 7C@> E96 =@42= 2C62 2?5 s@E92?\32D65 E62>D !C@G:56?46 r9C:DE:2? 2?5 }@CE9D:56 |6E9@5:DE] xE’D BF:E6 E96 =:?6FA 2?5 :D 6IA64E65 E@ >2<6 7@C 2? :?E6C6DE:?8 2?5 4@>A6E:E:G6 D62D@?]k^DA2?mk^Am
kA DEJ=6lQ=:?6\96:89Ei `]bgj E6IE\:?56?Ei `b]dAEj >2C8:?\E@Ai _AEj >2C8:?\3@EE@>i _AEjQ 5:ClQ=ECQm k^Am
kA DEJ=6lQ=:?6\96:89Ei `]bgj E6IE\:?56?Ei `b]dAEj >2C8:?\E@Ai _AEj >2C8:?\3@EE@>i _AEjQ 5:ClQ=ECQmkDA2? DEJ=6lQ7@?E\D:K6i `aAEj 7@?E\72>:=Ji pC:2=[D2?D\D6C:7j 4@=@Ci R______j 324<8C@F?5\4@=@Ci EC2?DA2C6?Ej 7@?E\H6:89Ei c__j 7@?E\DEJ=6i ?@C>2=j 7@?E\G2C:2?Ei ?@C>2=j E6IE\564@C2E:@?i ?@?6j G6CE:42=\2=:8?i 32D6=:?6j H9:E6\DA246i AC6\HC2AjQm“(6 92G6 E@ A=2J E96 D4965F=6 H6’C6 562=E[ H96E96C H6 28C66 H:E9 :E @C ?@E] $@ H6’C6 ;FDE 8@:?8 E@ >@G6 7@CH2C5[” r@EE286 w:== 9625 4@249 r2CG6= y@?6D D2:5] “(6’G6 ;FDE 366? <66A:?8 E96 >2:? E9:?8 E96 >2:? E9:?8] x E9:?< E96 C68:@? E92E H6’C6 :? :D 8@:?8 E@ 36 2 E@F89 @?6 H:E9 q2JD:56 2?5 |@3:=6 r9C:DE:2? 2?5 !C@G:56?46[ ;FDE E@ ?2>6 2 76H] k^DA2?mk^Am
kA DEJ=6lQ=:?6\96:89Ei `]bgj E6IE\:?56?Ei `b]dAEj >2C8:?\E@Ai _AEj >2C8:?\3@EE@>i _AEjQ 5:ClQ=ECQm k^Am
kA DEJ=6lQ=:?6\96:89Ei `]bgj E6IE\:?56?Ei `b]dAEj >2C8:?\E@Ai _AEj >2C8:?\3@EE@>i _AEjQ 5:ClQ=ECQmkDA2? DEJ=6lQ7@?E\D:K6i `aAEj 7@?E\72>:=Ji pC:2=[D2?D\D6C:7j 4@=@Ci R______j 324<8C@F?5\4@=@Ci EC2?DA2C6?Ej 7@?E\H6:89Ei c__j 7@?E\DEJ=6i ?@C>2=j 7@?E\G2C:2?Ei ?@C>2=j E6IE\564@C2E:@?i ?@?6j G6CE:42=\2=:8?i 32D6=:?6j H9:E6\DA246i AC6\HC2AjQm“p?5 J@F <?@H H6 5@ 92G6 2 4@FA=6 @7 82>6D H96C6 H6 92G6 E@ EC2G6= @G6C E9C66 9@FCD FA E@ s@E92? EH:46[ D@ H6’C6 ;FDE ECJ:?8 E@ 86E 244=:>2E65 7@C E92E 3642FD6 D@>6E:>6D >6?E2==J E92E 42? H62C @? J@F H96? J@F’C6 E2=<:?8 23@FE 36:?8 @? 2 3FD E92E =@?8] qFE 2E E96 D2>6 E:>6[ H6’C6 8@:?8 E@ 4@?E:?F6 E@ ECJ E@ FA9@=5 @FC DE2?52C5 2?5 8@ E@ H@C< 6G6CJ uC:52J]”k^DA2?mk^Am
kA DEJ=6lQ=:?6\96:89Ei `]bgj E6IE\:?56?Ei `b]dAEj >2C8:?\E@Ai _AEj >2C8:?\3@EE@>i _AEjQ 5:ClQ=ECQm k^Am
kA DEJ=6lQ=:?6\96:89Ei `]bgj E6IE\:?56?Ei `b]dAEj >2C8:?\E@Ai _AEj >2C8:?\3@EE@>i _AEjQ 5:ClQ=ECQmkDA2? DEJ=6lQ7@?E\D:K6i `aAEj 7@?E\72>:=Ji pC:2=[D2?D\D6C:7j 4@=@Ci R______j 324<8C@F?5\4@=@Ci EC2?DA2C6?Ej 7@?E\H6:89Ei c__j 7@?E\DEJ=6i ?@C>2=j 7@?E\G2C:2?Ei ?@C>2=j E6IE\564@C2E:@?i ?@?6j G6CE:42=\2=:8?i 32D6=:?6j H9:E6\DA246i AC6\HC2AjQmr@EE286 w:== A@DE65 2 `_\a C64@C5 =2DE D62D@? 2?5 C624965 E96 D64@?5 C@F?5 @7 E96 r=2DD ap A=2J@77D] q2JD:56 p4256>J H2D `b\a 2?5 25G2?465 E@ E96 r=2DD bp E:E=6 82>6] !C@G:56?46 r9C:DE:2? H2D h\c 2?5 25G2?465 E@ E96 E9:C5 C@F?5 @7 E96 r=2DD ap A=2J@77D[ H9:=6 |@3:=6 r9C:DE:2? H2D f\c 2?5 C624965 E96 r=2DD cp A=2J@77D] $?@@< r9C:DE:2? H2D 2=D@ 2 A=2J@77 E62> :? px$p 6:89E\>2? 7@@E32==]k^DA2?mk^Am
kA DEJ=6lQ=:?6\96:89Ei `]bgj E6IE\:?56?Ei `b]dAEj >2C8:?\E@Ai _AEj >2C8:?\3@EE@>i _AEjQ 5:ClQ=ECQm k^Am
kA DEJ=6lQ=:?6\96:89Ei `]bgj E6IE\:?56?Ei `b]dAEj >2C8:?\E@Ai _AEj >2C8:?\3@EE@>i _AEjQ 5:ClQ=ECQmkDA2? DEJ=6lQ7@?E\D:K6i `aAEj 7@?E\72>:=Ji pC:2=[D2?D\D6C:7j 4@=@Ci R______j 324<8C@F?5\4@=@Ci EC2?DA2C6?Ej 7@?E\H6:89Ei c__j 7@?E\DEJ=6i ?@C>2=j 7@?E\G2C:2?Ei ?@C>2=j E6IE\564@C2E:@?i ?@?6j G6CE:42=\2=:8?i 32D6=:?6j H9:E6\DA246i AC6\HC2AjQm%H@ @7 E96 E62>D H:== 92G6 ?6H 9625 4@2496D — #:4< r2F=6J E2<6D @G6C 2E $E] {F<6’D 2?5 tG2? q2==2C5 :D E96 ?6H 4@249 2E !C@G:56?46 r9C:DE:2?]k^DA2?mk^Am
kA DEJ=6lQ=:?6\96:89Ei `]bgj E6IE\:?56?Ei `b]dAEj >2C8:?\E@Ai _AEj >2C8:?\3@EE@>i _AEjQ 5:ClQ=ECQm k^Am
kA DEJ=6lQ=:?6\96:89Ei `]bgj E6IE\:?56?Ei `b]dAEj >2C8:?\E@Ai _AEj >2C8:?\3@EE@>i _AEjQ 5:ClQ=ECQmkDA2? DEJ=6lQ7@?E\D:K6i `aAEj 7@?E\72>:=Ji pC:2=[D2?D\D6C:7j 4@=@Ci R______j 324<8C@F?5\4@=@Ci EC2?DA2C6?Ej 7@?E\H6:89Ei c__j 7@?E\DEJ=6i ?@C>2=j 7@?E\G2C:2?Ei ?@C>2=j E6IE\564@C2E:@?i ?@?6j G6CE:42=\2=:8?i 32D6=:?6j H9:E6\DA246i AC6\HC2AjQmr@EE286 w:== :D A=2J:?8 E9C66 AF3=:4 D49@@= E62>D — |:==CJ[ r9:4<2D2H 2?5 |4x?E@D9 — H9:49 :D 2==@H65 3J pw$pp CF=6D 5FC:?8 E96 C68F=2C D62D@? @?=J] y@?6D D2:5 9:D A=2J6CD 2C6 D:>A=J 4@?46?EC2E:?8 @? E96>D6=G6D[ 2?5 E96J’== H@CCJ 23@FE H92E6G6C @AA@?6?E E96J 2C6 A=2J:?8 E92E H66<]k^DA2?mk^Am
kA DEJ=6lQ=:?6\96:89Ei `]bgj E6IE\:?56?Ei `b]dAEj >2C8:?\E@Ai _AEj >2C8:?\3@EE@>i _AEjQ 5:ClQ=ECQm k^Am
kA DEJ=6lQ=:?6\96:89Ei `]bgj E6IE\:?56?Ei `b]dAEj >2C8:?\E@Ai _AEj >2C8:?\3@EE@>i _AEjQ 5:ClQ=ECQmkDA2? DEJ=6lQ7@?E\D:K6i `aAEj 7@?E\72>:=Ji pC:2=[D2?D\D6C:7j 4@=@Ci R______j 324<8C@F?5\4@=@Ci EC2?DA2C6?Ej 7@?E\H6:89Ei c__j 7@?E\DEJ=6i ?@C>2=j 7@?E\G2C:2?Ei ?@C>2=j E6IE\564@C2E:@?i ?@?6j G6CE:42=\2=:8?i 32D6=:?6j H9:E6\DA246i AC6\HC2AjQm“%9:D :D @FC D4965F=6 D@ E9:D :D H9@ H6’C6 AC6A2C65 E@ A=2J 2?5 :E’D >J ;@3 E@ <:?5 @7 ECJ E@ ?@E =6E E96> 86E 42F89E FA D@ >F49 :? E96 @FED:56 ?@:D6[ 2?5 2D }:4< $232? H@F=5 D2J[ E96 C2E A@:D@? E92E’D 8@:?8 @?[ D@ H6 42? <66A E96> 7@4FD65 D@ E92E H6 42? 36 AC6A2C65 7@C E9:D =@?8 D62D@? E92E H6 92G6 29625 @7 FD[” y@?6D D2:5] “… x =:<6 ,A=2J:?8 AF3=:4 D49@@=D E@@.] *@F’C6 23=6 E@ 86E 2 5:776C6?E 5J?2>:4 @7 E62>D @7 A=2J 2?5 5:776C6?E D496>6D … E92E’== 8:G6 FD E96 492?46 E@ D66 2 5:776C6?E EJA6 @7 D496>6 2?5 2E9=6E:4 23:=:EJ[ D@ x =:<6 E92E >:I]”k^DA2?mk^Am
kA DEJ=6lQ=:?6\96:89Ei `]bgj E6IE\:?56?Ei `b]dAEj >2C8:?\E@Ai _AEj >2C8:?\3@EE@>i _AEjQ 5:ClQ=ECQm k^Am
kA DEJ=6lQ=:?6\96:89Ei `]bgj E6IE\:?56?Ei `b]dAEj >2C8:?\E@Ai _AEj >2C8:?\3@EE@>i _AEjQ 5:ClQ=ECQmkDA2? DEJ=6lQ7@?E\D:K6i `aAEj 7@?E\72>:=Ji pC:2=[D2?D\D6C:7j 4@=@Ci R______j 324<8C@F?5\4@=@Ci EC2?DA2C6?Ej 7@?E\H6:89Ei c__j 7@?E\DEJ=6i ?@C>2=j 7@?E\G2C:2?Ei ?@C>2=j E6IE\564@C2E:@?i ?@?6j G6CE:42=\2=:8?i 32D6=:?6j H9:E6\DA246i AC6\HC2AjQmr2F=6J D2:5 E96C6 :D D@>6 72>:=:2C:EJ H:E9 >2?J @7 E96 E62>D @? $E] {F<6’D D4965F=6[ D@ H9:=6 E96C6 2C6 D@>6 ?6H E62>D 2?5 2 ?6H A=2J@77 DJDE6> :? E6C>D @7 D6A2C2E:?8 AF3=:4 D49@@=D 7C@> AC:G2E6 D49@@=D[ :E H@?’E 36 2 DE2CE:?8\7C@>\D4C2E49 D:EF2E:@?]k^DA2?mk^Am
kA DEJ=6lQ=:?6\96:89Ei `]bgj E6IE\:?56?Ei `b]dAEj >2C8:?\E@Ai _AEj >2C8:?\3@EE@>i _AEjQ 5:ClQ=ECQm k^Am
kA DEJ=6lQ=:?6\96:89Ei `]bgj E6IE\:?56?Ei `b]dAEj >2C8:?\E@Ai _AEj >2C8:?\3@EE@>i _AEjQ 5:ClQ=ECQmkDA2? DEJ=6lQ7@?E\D:K6i `aAEj 7@?E\72>:=Ji pC:2=[D2?D\D6C:7j 4@=@Ci R______j 324<8C@F?5\4@=@Ci EC2?DA2C6?Ej 7@?E\H6:89Ei c__j 7@?E\DEJ=6i ?@C>2=j 7@?E\G2C:2?Ei ?@C>2=j E6IE\564@C2E:@?i ?@?6j G6CE:42=\2=:8?i 32D6=:?6j H9:E6\DA246i AC6\HC2AjQm“$F>>6C AC6A2C2E:@? :D E96 D2>6[” 96 D2:5] “*@F’C6 ;FDE ECJ:?8 E@ 86E 2 E62> C625J E@ A=2J 7@@E32== 82>6D[ ECJ:?8 E@ 86E 6G6CJE9:?8 :?DE2==65] (6 A=2J65 2 =@E @7 E9@D6 E62>D =2DE J62C[ D@ H6 <:?5 @7 <?@H H92E E@ 6IA64E 7C@> D@>6 @7 E96>[ 2?5 J@F <?@H[ E96 @?6D H6 5@?’E[ H6’== 42E49 FA] k^DA2?mk^Am
kA DEJ=6lQ=:?6\96:89Ei `]bgj E6IE\:?56?Ei `b]dAEj >2C8:?\E@Ai _AEj >2C8:?\3@EE@>i _AEjQ 5:ClQ=ECQm k^Am
kA DEJ=6lQ=:?6\96:89Ei `]bgj E6IE\:?56?Ei `b]dAEj >2C8:?\E@Ai _AEj >2C8:?\3@EE@>i _AEjQ 5:ClQ=ECQmkDA2? DEJ=6lQ7@?E\D:K6i `aAEj 7@?E\72>:=Ji pC:2=[D2?D\D6C:7j 4@=@Ci R______j 324<8C@F?5\4@=@Ci EC2?DA2C6?Ej 7@?E\H6:89Ei c__j 7@?E\DEJ=6i ?@C>2=j 7@?E\G2C:2?Ei ?@C>2=j E6IE\564@C2E:@?i ?@?6j G6CE:42=\2=:8?i 32D6=:?6j H9:E6\DA246i AC6\HC2AjQm“*@F’G6 8@E q2JD:56 :? E96C6 E92E H2D A=2J:?8 7@C 2 492>A:@?D9:A[ r@EE286 w:== H2D C62==J DEC@?8[ |@3:=6 r9C:DE:2?D :D 2=H2JD A=2J:?8 6IE6?565 82>6D :?E@ E96 A=2J@77D 2?5 !C@G:56?46 r9C:DE:2?[ x 5@?’E <?@H >F49 23@FE E96>[ 3FE x <?@H E96J’C6 8@@5] p?5 E96? J@F’G6 8@E q2JD9@C6[ H9@’D 8@:?8 E@ 36 >F49 :>AC@G65 F?56C r@249 ,y24J. %@55] xE’D 8@:?8 E@ 36 2 492==6?86[ 3FE H6’C6 6I4:E65 7@C :E]k^DA2?mk^Am
kA DEJ=6lQ=:?6\96:89Ei `]bgj E6IE\:?56?Ei `b]dAEj >2C8:?\E@Ai _AEj >2C8:?\3@EE@>i _AEjQ 5:ClQ=ECQm k^Am
kA DEJ=6lQ=:?6\96:89Ei `]bgj E6IE\:?56?Ei `b]dAEj >2C8:?\E@Ai _AEj >2C8:?\3@EE@>i _AEjQ 5:ClQ=ECQmkDA2? DEJ=6lQ7@?E\D:K6i `aAEj 7@?E\72>:=Ji pC:2=[D2?D\D6C:7j 4@=@Ci R______j 324<8C@F?5\4@=@Ci EC2?DA2C6?Ej 7@?E\H6:89Ei c__j 7@?E\DEJ=6i ?@C>2=j 7@?E\G2C:2?Ei ?@C>2=j E6IE\564@C2E:@?i ?@?6j G6CE:42=\2=:8?i 32D6=:?6j H9:E6\DA246i AC6\HC2AjQm“x E9:?< 2== E96 H2J 7C@> E@A E@ 3@EE@>[ x E9:?< E96C6 2C6 2 =@E @7 E62>D E92E 2C6 2 =@E 2=:<6] r@EE286 w:== >256 8C62E DEC:56D =2DE J62C] x 6IA64E E96> E@ 36 8@@5] |@3:=6 r9C:DE:2?[ E@@] q2JD:56 :D 8@:?8 E@ 2=H2JD 36 q2JD:56] xE’D 8@:?8 E@ 36 92C5 7@C D@>6 @7 E96 D>2==6C 8FJD E@ 7:89E @FC H2J :?[ 3FE E92E’D A2CE @7 E96 7F?[ E@@] v@ 5@ DEF77 A6@A=6 5@?’E 6IA64E J@F E@ 36 23=6 E@ 5@] $@ :E’D 567:?:E6=J 2 492==6?86[ 3FE J@F <?@H[ :E’D =:<6 H6 E6== @FC <:5D 6G6CJ 52J[ H6’C6 8@:?8 E@ 8@ A=2J H:E9 2 D>:=6 @? @FC 7246 2?5 <66A >@G:?8 7@CH2C5 2?5 D66 H92E 92AA6?D]”k^DA2?mk^Am
(0) comments
Welcome to the discussion.
Log In
Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.