The Alabama High School Athletic Association (AHSAA) made a major change in its state championship determinations when it announced late last year it would create separate state championship playoff systems for public schools and private schools. The AHSAA will crown 12 state champions in football this year — three public flag football champions, one private flag football champion, two private football champions and six public football champions.
While public and private schools won’t compete against each other in the state playoffs, they can compete against each other during the regular season. As such, some teams in the Mobile County-Baldwin County area are taking advantage of that ruling and will face each other in regular-season games.
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