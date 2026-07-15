Gridiron Guide 2026

Fairhope head coach Caleb Ross

 Photo by Tommy Hicks

If you see Fairhope football coach Caleb Ross these days and he’s wearing a broad smile, there’s a good reason. In his words, he’s back where he belongs, back where he feels most at home, back doing what he most loves to do.

 

Email Tommy Hicks at tommy@lagniappemobile.com.

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