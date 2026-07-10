Gridiron Guide 2026

St. Paul's LB Will Abrams

 Photo by Tommy Hicks

St. Paul’s linebacker Will Abrams knows what is being asked of him this season, and he’s ready to accept the responsibility of being the leader of the Saints’ defense. In truth, he’s held that role in the past, but with Anthony “Tank” Jones, now a member of Oregon’s football team, as the Saints’ leader the past two years, Abrams’ leadership has been more in the lead-by-example mode.

That part isn’t going to change, he said, though he is learning to be more vocal when needed. Still, he’s going to lean more toward the “watch this” style of leadership and play. And that has worked just fine.

Email Tommy Hicks at tommy@lagniappemobile.com.

Tags

Recommended for you

(0) comments

Welcome to the discussion.

Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.

Post a comment
Stop watching this discussion.

Thank you for reading!

Please log in, or sign up for a new account and purchase a subscription to read or post comments.

Sign Up
Log In