St. Paul’s linebacker Will Abrams knows what is being asked of him this season, and he’s ready to accept the responsibility of being the leader of the Saints’ defense. In truth, he’s held that role in the past, but with Anthony “Tank” Jones, now a member of Oregon’s football team, as the Saints’ leader the past two years, Abrams’ leadership has been more in the lead-by-example mode.
That part isn’t going to change, he said, though he is learning to be more vocal when needed. Still, he’s going to lean more toward the “watch this” style of leadership and play. And that has worked just fine.
kA DEJ=6lQ=:?6\96:89Ei `]bgj E6IE\:?56?Ei `b]dAEj >2C8:?\E@Ai _AEj >2C8:?\3@EE@>i _AEjQ 5:ClQ=ECQm k^Am
kA DEJ=6lQ=:?6\96:89Ei `]bgj E6IE\:?56?Ei `b]dAEj >2C8:?\E@Ai _AEj >2C8:?\3@EE@>i _AEjQ 5:ClQ=ECQmkDA2? DEJ=6lQ7@?E\D:K6i `aAEj 7@?E\72>:=Ji pC:2=[D2?D\D6C:7j 4@=@Ci R______j 324<8C@F?5\4@=@Ci EC2?DA2C6?Ej 7@?E\H6:89Ei c__j 7@?E\DEJ=6i ?@C>2=j 7@?E\G2C:2?Ei ?@C>2=j E6IE\564@C2E:@?i ?@?6j G6CE:42=\2=:8?i 32D6=:?6j H9:E6\DA246i AC6\HC2AjQm“x 766= :E’D 2 G6CJ C6DA64E65 C@=6[” p3C2>D D2:5] “p?5 :E 2=D@ 4@>6D H:E9 2 =@E @7 C6DA@?D:3:=:EJ 2E E96 D2>6 E:>6] yFDE 36:?8 23=6 E@ =625 3J 6I2>A=6 2?5 E2=< E@ J@F?86C 8FJD[ 3FE ?@E @?=J ;FDE D2J :E[ 3FE 36 23=6 E@ 5@ :E 2E E96 D2>6 E:>6]k^DA2?mkDA2? DEJ=6lQ7@?E\D:K6i `aAEj 7@?E\72>:=Ji pC:2=[D2?D\D6C:7j 4@=@Ci R______j 324<8C@F?5\4@=@Ci EC2?DA2C6?Ej 7@?E\H6:89Ei c__j 7@?E\DEJ=6i ?@C>2=j 7@?E\G2C:2?Ei ?@C>2=j E6IE\564@C2E:@?i ?@?6j G6CE:42=\2=:8?i 32D6=:?6j H9:E6\DA246i AC6\HC2AjQmx E9:?< x’> ;FDE 8C2E67F= E@ 36 23=6 E@ 36 :? E92E A@D:E:@?] !=2J:?8 96C6 7@C 7@FC J62CD[ x’G6 A=2J65 2=@?8D:56 2 =@E @7 8C62E 8FJD] … D@[ x’G6 D66? :E[ 2?5 :E >256 :E 62D:6C 7@C >6 E@ 36 23=6 E@ ;F>A :?E@ E92E C@=6 2?5 36 23=6 E@ 244@>A=:D9 :E]”k^DA2?mk^Am
kA DEJ=6lQ=:?6\96:89Ei `]bgj E6IE\:?56?Ei `b]dAEj >2C8:?\E@Ai _AEj >2C8:?\3@EE@>i _AEjQ 5:ClQ=ECQm k^Am
kA DEJ=6lQ=:?6\96:89Ei `]bgj E6IE\:?56?Ei `b]dAEj >2C8:?\E@Ai _AEj >2C8:?\3@EE@>i _AEjQ 5:ClQ=ECQmkDA2? DEJ=6lQ7@?E\D:K6i `aAEj 7@?E\72>:=Ji pC:2=[D2?D\D6C:7j 4@=@Ci R______j 324<8C@F?5\4@=@Ci EC2?DA2C6?Ej 7@?E\H6:89Ei c__j 7@?E\DEJ=6i ?@C>2=j 7@?E\G2C:2?Ei ?@C>2=j E6IE\564@C2E:@?i ?@?6j G6CE:42=\2=:8?i 32D6=:?6j H9:E6\DA246i AC6\HC2AjQmw6 D2:5 96 H6=4@>6D E96 C6DA@?D:3:=:EJ]k^DA2?mk^Am
kA DEJ=6lQ=:?6\96:89Ei `]bgj E6IE\:?56?Ei `b]dAEj >2C8:?\E@Ai _AEj >2C8:?\3@EE@>i _AEjQ 5:ClQ=ECQm k^Am
kA DEJ=6lQ=:?6\96:89Ei `]bgj E6IE\:?56?Ei `b]dAEj >2C8:?\E@Ai _AEj >2C8:?\3@EE@>i _AEjQ 5:ClQ=ECQmkDA2? DEJ=6lQ7@?E\D:K6i `aAEj 7@?E\72>:=Ji pC:2=[D2?D\D6C:7j 4@=@Ci R______j 324<8C@F?5\4@=@Ci EC2?DA2C6?Ej 7@?E\H6:89Ei c__j 7@?E\DEJ=6i ?@C>2=j 7@?E\G2C:2?Ei ?@C>2=j E6IE\564@C2E:@?i ?@?6j G6CE:42=\2=:8?i 32D6=:?6j H9:E6\DA246i AC6\HC2AjQm“w@H 42? J@F ?@En xE’D >J D6?:@C D62D@?[ 2:?’E ?@ >@C6 E:>6] $@[ E96 E:>6 :D ?@H[ E92E’D :E[” 96 D2:5]k^DA2?mk^Am
kA DEJ=6lQ=:?6\96:89Ei `]bgj E6IE\:?56?Ei `b]dAEj >2C8:?\E@Ai _AEj >2C8:?\3@EE@>i _AEjQ 5:ClQ=ECQm k^Am
kA DEJ=6lQ=:?6\96:89Ei `]bgj E6IE\:?56?Ei `b]dAEj >2C8:?\E@Ai _AEj >2C8:?\3@EE@>i _AEjQ 5:ClQ=ECQmkDA2? DEJ=6lQ7@?E\D:K6i `aAEj 7@?E\72>:=Ji pC:2=[D2?D\D6C:7j 4@=@Ci R______j 324<8C@F?5\4@=@Ci EC2?DA2C6?Ej 7@?E\H6:89Ei c__j 7@?E\DEJ=6i ?@C>2=j 7@?E\G2C:2?Ei ?@C>2=j E6IE\564@C2E:@?i ?@?6j G6CE:42=\2=:8?i 32D6=:?6j H9:E6\DA246i AC6\HC2AjQmw625 4@249 w2> q2C?6EE D2:5 p3C2>DV 4@?D:DE6?4J @? E96 7:6=5 2?5 @77 :D H92E >2<6D 9:> 2 =6256C 2?5 2 A=2J6C @E96CD @? E96 E62> 7@==@H] q2C?6EE D2:5 96 2D<65 p3C2>D E@ E2<6 @? 2 3:886C =6256CD9:A C@=6 H:E9 E96 E62>[ 2?5 p3C2>D 92D 46CE2:?=J 5@?6 E92E[ 3FE @? E96 @E96C 92?5[ 96’D C62==J ;FDE 4@?E:?F:?8 E@ 5@ H92E 96 92D 5@?6 E96 A2DE E9C66 D62D@?D 2D 2 DE2CE6C @? E96 $2:?ED’ 5676?D6]k^DA2?mk^Am
kA DEJ=6lQ=:?6\96:89Ei `]bgj E6IE\:?56?Ei `b]dAEj >2C8:?\E@Ai _AEj >2C8:?\3@EE@>i _AEjQ 5:ClQ=ECQm k^Am
kA DEJ=6lQ=:?6\96:89Ei `]bgj E6IE\:?56?Ei `b]dAEj >2C8:?\E@Ai _AEj >2C8:?\3@EE@>i _AEjQ 5:ClQ=ECQmkDA2? DEJ=6lQ7@?E\D:K6i `aAEj 7@?E\72>:=Ji pC:2=[D2?D\D6C:7j 4@=@Ci R______j 324<8C@F?5\4@=@Ci EC2?DA2C6?Ej 7@?E\H6:89Ei c__j 7@?E\DEJ=6i ?@C>2=j 7@?E\G2C:2?Ei ?@C>2=j E6IE\564@C2E:@?i ?@?6j G6CE:42=\2=:8?i 32D6=:?6j H9:E6\DA246i AC6\HC2AjQm“(92E x’G6 D66? E9:D DF>>6C :D E96 <:5D 7665 @77 @7 9:>[ 6DA64:2==J :? E96 H6:89E C@@>[” q2C?6EE D2:5] “w6’D 366? =625:?8 @FC H6:89E C@@> 2?5 @? E96 7:6=5] p?5 D@ E96J’C6 7@==@H:?8 9:> E9:D J62C]k^DA2?mkDA2? DEJ=6lQ7@?E\D:K6i `aAEj 7@?E\72>:=Ji pC:2=[D2?D\D6C:7j 4@=@Ci R______j 324<8C@F?5\4@=@Ci EC2?DA2C6?Ej 7@?E\H6:89Ei c__j 7@?E\DEJ=6i ?@C>2=j 7@?E\G2C:2?Ei ?@C>2=j E6IE\564@C2E:@?i ?@?6j G6CE:42=\2=:8?i 32D6=:?6j H9:E6\DA246i AC6\HC2AjQmx’> 6I4:E65 E@ 92G6 9:> 7@C @?6 >@C6 J62C] … w6’D 2? @=5 D@F= E@@] w6’D C62==J H:D6 36J@?5 9:D J62CD[ 2?5 E92E’D H92E x’G6 D66? 2?5 E92EVD H92E xVG6 492==6?865 9:> 23@FE E9:D @77D62D@?[ E@ 36 E92E E62> 8FJ]k^DA2?mk^Am
kA DEJ=6lQ=:?6\96:89Ei `]bgj E6IE\:?56?Ei `b]dAEj >2C8:?\E@Ai _AEj >2C8:?\3@EE@>i _AEjQ 5:ClQ=ECQm k^Am
kA DEJ=6lQ=:?6\96:89Ei `]bgj E6IE\:?56?Ei `b]dAEj >2C8:?\E@Ai _AEj >2C8:?\3@EE@>i _AEjQ 5:ClQ=ECQmkDA2? DEJ=6lQ7@?E\D:K6i `aAEj 7@?E\72>:=Ji pC:2=[D2?D\D6C:7j 4@=@Ci R______j 324<8C@F?5\4@=@Ci EC2?DA2C6?Ej 7@?E\H6:89Ei c__j 7@?E\DEJ=6i ?@C>2=j 7@?E\G2C:2?Ei ?@C>2=j E6IE\564@C2E:@?i ?@?6j G6CE:42=\2=:8?i 32D6=:?6j H9:E6\DA246i AC6\HC2AjQm“x E9:?< =2DE J62C 96 925 2 =:EE=6 3:E @7 2 DECF88=6] x 5@?’E E9:?< 96 A=2J65 9:D 36DE 7@@E32==] qFE x E9:?< E9:D J62C 96’D 8@:?8 E@ 92G6 2 DA64:2= J62C ;FDE 3642FD6 @7 E96 H2J 96’D =625:?8[ E96 9F>:=:EJ 96 92D :? 9:D 962CE] p?5 x E9:?< E96 <:5D 2C6 7@==@H:?8 9:> 3642FD6 @7 E92E]”k^DA2?mk^Am
kA DEJ=6lQ=:?6\96:89Ei `]bgj E6IE\:?56?Ei `b]dAEj >2C8:?\E@Ai _AEj >2C8:?\3@EE@>i _AEjQ 5:ClQ=ECQm k^Am
kA DEJ=6lQ=:?6\96:89Ei `]bgj E6IE\:?56?Ei `b]dAEj >2C8:?\E@Ai _AEj >2C8:?\3@EE@>i _AEjQ 5:ClQ=ECQmkDA2? DEJ=6lQ7@?E\D:K6i `aAEj 7@?E\72>:=Ji pC:2=[D2?D\D6C:7j 4@=@Ci R______j 324<8C@F?5\4@=@Ci EC2?DA2C6?Ej 7@?E\H6:89Ei c__j 7@?E\DEJ=6i ?@C>2=j 7@?E\G2C:2?Ei ?@C>2=j E6IE\564@C2E:@?i ?@?6j G6CE:42=\2=:8?i 32D6=:?6j H9:E6\DA246i AC6\HC2AjQm(9:=6 E96 =6256CD9:A 2DA64E :D G:6H65 >@DE=J :?\9@FD6[ E96C6 :D @?6 2DA64E @7 p3C2>D’ 82>6 6G6CJ@?6 42? D66 — 9:D 288C6DD:G6[ 92C5\9:EE:?8 DEJ=6 @7 A=2J] r6CE2:?=J[ :E’D H92E @AA@D:?8 @776?D:G6 A=2J6CD H9@ 92G6 366? E24<=65 3J p3C2>D C6>6>36C 23@FE 9:>]k^DA2?mk^Am
kA DEJ=6lQ=:?6\96:89Ei `]bgj E6IE\:?56?Ei `b]dAEj >2C8:?\E@Ai _AEj >2C8:?\3@EE@>i _AEjQ 5:ClQ=ECQm k^Am
kA DEJ=6lQ=:?6\96:89Ei `]bgj E6IE\:?56?Ei `b]dAEj >2C8:?\E@Ai _AEj >2C8:?\3@EE@>i _AEjQ 5:ClQ=ECQmkDA2? DEJ=6lQ7@?E\D:K6i `aAEj 7@?E\72>:=Ji pC:2=[D2?D\D6C:7j 4@=@Ci R______j 324<8C@F?5\4@=@Ci EC2?DA2C6?Ej 7@?E\H6:89Ei c__j 7@?E\DEJ=6i ?@C>2=j 7@?E\G2C:2?Ei ?@C>2=j E6IE\564@C2E:@?i ?@?6j G6CE:42=\2=:8?i 32D6=:?6j H9:E6\DA246i AC6\HC2AjQm“%9:D >:89E 36 8@:?8 @FE @? 2 =:>3[ 3FE x E9:?< 96’D E96 92C56DE 9:EE6C x’G6 6G6C 4@24965[” q2C?6EE D2:5] “p?5 E92E 8@6D 6G6? 324< E@ >J %96@5@C6 52JD]k^DA2?mkDA2? DEJ=6lQ7@?E\D:K6i `aAEj 7@?E\72>:=Ji pC:2=[D2?D\D6C:7j 4@=@Ci R______j 324<8C@F?5\4@=@Ci EC2?DA2C6?Ej 7@?E\H6:89Ei c__j 7@?E\DEJ=6i ?@C>2=j 7@?E\G2C:2?Ei ?@C>2=j E6IE\564@C2E:@?i ?@?6j G6CE:42=\2=:8?i 32D6=:?6j H9:E6\DA246i AC6\HC2AjQmx’> DFC6 >J %96@5@C6 8FJD 2C6?’E 8@:?8 E@ =:<6 E92E 4@>>6?E[ 3FE 96 DEC:<6D A6@A=6] p?5 E96? :7 J@F H2E49 9:D 7:=>[ 9:D 9:89=:89ED[ 96 9:ED 92C5[ 2?5 A6@A=6 8@ 324<H2C5D H96? 96 9:ED J@F] %92E’D H92E 96 3C:?8D E@ E96 E23=6] x H2?E E92E >6?E2=:EJ 2?5 E92E E6?24:EJ 2?5 :?E6?D:EJ E9:D J62C 7@C DFC6] w6 =:<6D E@ 9:E A6@A=6 92C5[ 2?5 D@ H6 567:?:E6=J H2?E E@ D66 9:> 5@ E92E E9:D J62C 7@C FD]”k^DA2?mk^Am
kA DEJ=6lQ=:?6\96:89Ei `]bgj E6IE\:?56?Ei `b]dAEj >2C8:?\E@Ai _AEj >2C8:?\3@EE@>i _AEjQ 5:ClQ=ECQm k^Am
kA DEJ=6lQ=:?6\96:89Ei `]bgj E6IE\:?56?Ei `b]dAEj >2C8:?\E@Ai _AEj >2C8:?\3@EE@>i _AEjQ 5:ClQ=ECQmkDA2? DEJ=6lQ7@?E\D:K6i `aAEj 7@?E\72>:=Ji pC:2=[D2?D\D6C:7j 4@=@Ci R______j 324<8C@F?5\4@=@Ci EC2?DA2C6?Ej 7@?E\H6:89Ei c__j 7@?E\DEJ=6i ?@C>2=j 7@?E\G2C:2?Ei ?@C>2=j E6IE\564@C2E:@?i ?@?6j G6CE:42=\2=:8?i 32D6=:?6j H9:E6\DA246i AC6\HC2AjQm%96 d\7@@E\``[ `h_\A@F?5 p3C2>D D2:5 9:EE:?8 2?5 9:EE:?8 92C5 :D 9:D 72G@C:E6 E9:?8 23@FE A=2J:?8 7@@E32==]k^DA2?mk^Am
kA DEJ=6lQ=:?6\96:89Ei `]bgj E6IE\:?56?Ei `b]dAEj >2C8:?\E@Ai _AEj >2C8:?\3@EE@>i _AEjQ 5:ClQ=ECQm k^Am
kA DEJ=6lQ=:?6\96:89Ei `]bgj E6IE\:?56?Ei `b]dAEj >2C8:?\E@Ai _AEj >2C8:?\3@EE@>i _AEjQ 5:ClQ=ECQmkDA2? DEJ=6lQ7@?E\D:K6i `aAEj 7@?E\72>:=Ji pC:2=[D2?D\D6C:7j 4@=@Ci R______j 324<8C@F?5\4@=@Ci EC2?DA2C6?Ej 7@?E\H6:89Ei c__j 7@?E\DEJ=6i ?@C>2=j 7@?E\G2C:2?Ei ?@C>2=j E6IE\564@C2E:@?i ?@?6j G6CE:42=\2=:8?i 32D6=:?6j H9:E6\DA246i AC6\HC2AjQm“x 766= =:<6 x’> 2 3CF:D6C :? 2 D6?D6[” p3C2>D D2:5] “x =:<6 36:?8 23=6 E@ ;FDE[ J@F <?@H[ AF?:D9 8FJD[ E2<6 E96:C H:== 2H2J 7C@> E96>]”k^DA2?mk^Am
kA DEJ=6lQ=:?6\96:89Ei `]bgj E6IE\:?56?Ei `b]dAEj >2C8:?\E@Ai _AEj >2C8:?\3@EE@>i _AEjQ 5:ClQ=ECQm k^Am
kA DEJ=6lQ=:?6\96:89Ei `]bgj E6IE\:?56?Ei `b]dAEj >2C8:?\E@Ai _AEj >2C8:?\3@EE@>i _AEjQ 5:ClQ=ECQmkDA2? DEJ=6lQ7@?E\D:K6i `aAEj 7@?E\72>:=Ji pC:2=[D2?D\D6C:7j 4@=@Ci R______j 324<8C@F?5\4@=@Ci EC2?DA2C6?Ej 7@?E\H6:89Ei c__j 7@?E\DEJ=6i ?@C>2=j 7@?E\G2C:2?Ei ?@C>2=j E6IE\564@C2E:@?i ?@?6j G6CE:42=\2=:8?i 32D6=:?6j H9:E6\DA246i AC6\HC2AjQm{2DE D62D@?[ 96 AC@5F465 fb E@E2= E24<=6D[ @7 H9:49 d` H6C6 D@=@ DE@ADj y@?6D 925 fh E@E2= E24<=6D 2?5 d_ D@=@ DE@AD] p3C2>D 2=D@ AC@G:565 @?6 D24<[ D:I E24<=6D 7@C 2 =@DD 2?5 2 5676?D:G6 E@F495@H? 7@C E96 $2:?ED]k^DA2?mk^Am
kA DEJ=6lQ=:?6\96:89Ei `]bgj E6IE\:?56?Ei `b]dAEj >2C8:?\E@Ai _AEj >2C8:?\3@EE@>i _AEjQ 5:ClQ=ECQm k^Am
kA DEJ=6lQ=:?6\96:89Ei `]bgj E6IE\:?56?Ei `b]dAEj >2C8:?\E@Ai _AEj >2C8:?\3@EE@>i _AEjQ 5:ClQ=ECQmkDA2? DEJ=6lQ7@?E\D:K6i `aAEj 7@?E\72>:=Ji pC:2=[D2?D\D6C:7j 4@=@Ci R______j 324<8C@F?5\4@=@Ci EC2?DA2C6?Ej 7@?E\H6:89Ei c__j 7@?E\DEJ=6i ?@C>2=j 7@?E\G2C:2?Ei ?@C>2=j E6IE\564@C2E:@?i ?@?6j G6CE:42=\2=:8?i 32D6=:?6j H9:E6\DA246i AC6\HC2AjQmw6 :D C646:G:?8 2 =@E @7 2EE6?E:@? 7C@> 4@==686 C64CF:E6CD H9@ =:<6 9:D E6?24:EJ 2?5 :?DE:?4ED 2?5[ @7 4@FCD6[ 9:D 23:=:EJ E@ >2<6 3:8 9:ED] p3C2>D D2:5 96’D =@@<:?8 7@CH2C5 E@ A=2J:?8 2E E96 4@==686 =6G6=[ 3FE 9:D 7@4FD :D @? E96 FA4@>:?8 $E] !2F=’D D62D@?[ ?@E 36J@?5]k^DA2?mk^Am
kA DEJ=6lQ=:?6\96:89Ei `]bgj E6IE\:?56?Ei `b]dAEj >2C8:?\E@Ai _AEj >2C8:?\3@EE@>i _AEjQ 5:ClQ=ECQm k^Am
kA DEJ=6lQ=:?6\96:89Ei `]bgj E6IE\:?56?Ei `b]dAEj >2C8:?\E@Ai _AEj >2C8:?\3@EE@>i _AEjQ 5:ClQ=ECQmkDA2? DEJ=6lQ7@?E\D:K6i `aAEj 7@?E\72>:=Ji pC:2=[D2?D\D6C:7j 4@=@Ci R______j 324<8C@F?5\4@=@Ci EC2?DA2C6?Ej 7@?E\H6:89Ei c__j 7@?E\DEJ=6i ?@C>2=j 7@?E\G2C:2?Ei ?@C>2=j E6IE\564@C2E:@?i ?@?6j G6CE:42=\2=:8?i 32D6=:?6j H9:E6\DA246i AC6\HC2AjQm“x 5@?’E =:<6 2== E96 7=2EE6C:?8 DEF77[” p3C2>D D2:5] “pD =@?8 2D H6’C6 @FE E96C6 H:??:?8[ E92E’D H96C6 x 86E >J ;@J 7C@>] %96 4@==686 AC@DA64ED[ x ECJ ?@E E@ H@CCJ E@@ >F49 23@FE :E]k^DA2?mkDA2? DEJ=6lQ7@?E\D:K6i `aAEj 7@?E\72>:=Ji pC:2=[D2?D\D6C:7j 4@=@Ci R______j 324<8C@F?5\4@=@Ci EC2?DA2C6?Ej 7@?E\H6:89Ei c__j 7@?E\DEJ=6i ?@C>2=j 7@?E\G2C:2?Ei ?@C>2=j E6IE\564@C2E:@?i ?@?6j G6CE:42=\2=:8?i 32D6=:?6j H9:E6\DA246i AC6\HC2AjQmx AFE >J E62> 7:CDE] … #64CF:E:?8 :D C64CF:E:?8]k^DA2?mkDA2? DEJ=6lQ7@?E\D:K6i `aAEj 7@?E\72>:=Ji pC:2=[D2?D\D6C:7j 4@=@Ci R______j 324<8C@F?5\4@=@Ci EC2?DA2C6?Ej 7@?E\H6:89Ei c__j 7@?E\DEJ=6i ?@C>2=j 7@?E\G2C:2?Ei ?@C>2=j E6IE\564@C2E:@?i ?@?6j G6CE:42=\2=:8?i 32D6=:?6j H9:E6\DA246i AC6\HC2AjQmxE ;FDE 8@6D 9@H :E 8@6D[ 2?5 x ;FDE E2<6 :E @?6 52J 2E 2 E:>6] *629[ x H@F=5?’E D2J :E’D 92C5 ?@E E@ 86E 42F89E FA :? 2== @7 E92E] pD =@?8 2D J@F AFE J@FC AC:@C:E:6D :? =:?6[ E92E’D E96 >@DE :>A@CE2?E E9:?8] yFDE ECJ ?@E E@ H@CCJ E@@ >F49 23@FE :E] s@?’E >2<6 :E DEC6DD7F=]k^DA2?m kDA2? DEJ=6lQ7@?E\D:K6i `aAEj 7@?E\72>:=Ji pC:2=[D2?D\D6C:7j 4@=@Ci R______j 324<8C@F?5\4@=@Ci EC2?DA2C6?Ej 7@?E\H6:89Ei c__j 7@?E\DEJ=6i ?@C>2=j 7@?E\G2C:2?Ei ?@C>2=j E6IE\564@C2E:@?i ?@?6j G6CE:42=\2=:8?i 32D6=:?6j H9:E6\DA246i AC6\HC2AjQmyFDE 5@ J@FC E9:?8] u@@E32== :D 7@@E32==] $@ 2== J@F 42? 5@ :D ;FDE E2<6 :E @?6 52J 2E 2 E:>6[ 7@4FD @? J@FC E62> 2?5 H:??:?8[ 2?5 E2<:?8 :E @?6 52J 2E 2 E:>6]”k^DA2?mk^Am
kA DEJ=6lQ=:?6\96:89Ei `]bgj E6IE\:?56?Ei `b]dAEj >2C8:?\E@Ai _AEj >2C8:?\3@EE@>i _AEjQ 5:ClQ=ECQm k^Am
kA DEJ=6lQ=:?6\96:89Ei `]bgj E6IE\:?56?Ei `b]dAEj >2C8:?\E@Ai _AEj >2C8:?\3@EE@>i _AEjQ 5:ClQ=ECQmkDA2? DEJ=6lQ7@?E\D:K6i `aAEj 7@?E\72>:=Ji pC:2=[D2?D\D6C:7j 4@=@Ci R______j 324<8C@F?5\4@=@Ci EC2?DA2C6?Ej 7@?E\H6:89Ei c__j 7@?E\DEJ=6i ?@C>2=j 7@?E\G2C:2?Ei ?@C>2=j E6IE\564@C2E:@?i ?@?6j G6CE:42=\2=:8?i 32D6=:?6j H9:E6\DA246i AC6\HC2AjQmx7 2?J@?6 :D C625J 7@C E96 FA4@>:?8 D62D@? E@ 86E DE2CE65[ :E’D (:== p3C2>D]k^DA2?mk^Am
kA DEJ=6lQ=:?6\96:89Ei `]bgj E6IE\:?56?Ei `b]dAEj >2C8:?\E@Ai _AEj >2C8:?\3@EE@>i _AEjQ 5:ClQ=ECQm k^Am
kA DEJ=6lQ=:?6\96:89Ei `]bgj E6IE\:?56?Ei `b]dAEj >2C8:?\E@Ai _AEj >2C8:?\3@EE@>i _AEjQ 5:ClQ=ECQmkDA2? DEJ=6lQ7@?E\D:K6i `aAEj 7@?E\72>:=Ji pC:2=[D2?D\D6C:7j 4@=@Ci R______j 324<8C@F?5\4@=@Ci EC2?DA2C6?Ej 7@?E\H6:89Ei c__j 7@?E\DEJ=6i ?@C>2=j 7@?E\G2C:2?Ei ?@C>2=j E6IE\564@C2E:@?i ?@?6j G6CE:42=\2=:8?i 32D6=:?6j H9:E6\DA246i AC6\HC2AjQm“x 766= =:<6 x’> 2 3:8 4@>>F?:42E@C[ 2 7:6=5 86?6C2= :? 2 D6?D6[” 96 D2:5] “x =:<6 E@ 4@?EC@= E96 E6>A@ @7 E96 82>6[ 36 23=6 E@ E2=< E@ >J 8FJD 2?5 4@>>F?:42E6 2?5 DEF77 =:<6 E92E] x’> 2 8@@5 CF?\DE@AA6C[ 2?5 x 5@ H6== :? 2== A92D6D @7 E96 82>6[ x 766=] …k^DA2?mkDA2? DEJ=6lQ7@?E\D:K6i `aAEj 7@?E\72>:=Ji pC:2=[D2?D\D6C:7j 4@=@Ci R______j 324<8C@F?5\4@=@Ci EC2?DA2C6?Ej 7@?E\H6:89Ei c__j 7@?E\DEJ=6i ?@C>2=j 7@?E\G2C:2?Ei ?@C>2=j E6IE\564@C2E:@?i ?@?6j G6CE:42=\2=:8?i 32D6=:?6j H9:E6\DA246i AC6\HC2AjQmx ;FDE 5@ H92E6G6C >J 4@2496D 6IA64E >6 E@ 5@] %92E’D :E]k^DA2?mkDA2? DEJ=6lQ7@?E\D:K6i `aAEj 7@?E\72>:=Ji pC:2=[D2?D\D6C:7j 4@=@Ci R______j 324<8C@F?5\4@=@Ci EC2?DA2C6?Ej 7@?E\H6:89Ei c__j 7@?E\DEJ=6i ?@C>2=j 7@?E\G2C:2?Ei ?@C>2=j E6IE\564@C2E:@?i ?@?6j G6CE:42=\2=:8?i 32D6=:?6j H9:E6\DA246i AC6\HC2AjQm(92E6G6C E96J E6== >6 E@ 5@[ H6’C6 8@:?8 E@ 86E :E 5@?6]”k^DA2?mk^Am
kA DEJ=6lQ=:?6\96:89Ei `]bgj E6IE\:?56?Ei `b]dAEj >2C8:?\E@Ai _AEj >2C8:?\3@EE@>i _AEjQ 5:ClQ=ECQmkDA2? DEJ=6lQ7@?E\D:K6i ``AEj 7@?E\72>:=Ji pC:2=[D2?D\D6C:7j 4@=@Ci R______j 324<8C@F?5\4@=@Ci EC2?DA2C6?Ej 7@?E\H6:89Ei c__j 7@?E\DEJ=6i ?@C>2=j 7@?E\G2C:2?Ei ?@C>2=j E6IE\564@C2E:@?i ?@?6j G6CE:42=\2=:8?i 32D6=:?6j H9:E6\DA246i AC6\HC2AjQm k^DA2?mk^Am
kA DEJ=6lQ=:?6\96:89Ei `]bgj E6IE\:?56?Ei `b]dAEj >2C8:?\E@Ai _AEj >2C8:?\3@EE@>i _AEjQ 5:ClQ=ECQmkDA2? DEJ=6lQ7@?E\D:K6i `aAEj 7@?E\72>:=Ji pC:2=[D2?D\D6C:7j 4@=@Ci R______j 324<8C@F?5\4@=@Ci EC2?DA2C6?Ej 7@?E\H6:89Ei c__j 7@?E\DEJ=6i ?@C>2=j 7@?E\G2C:2?Ei ?@C>2=j E6IE\564@C2E:@?i ?@?6j G6CE:42=\2=:8?i 32D6=:?6j H9:E6\DA246i AC6\HC2AjQm k^DA2?mk^Am
(0) comments
Welcome to the discussion.
Log In
Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.