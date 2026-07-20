Prep football

Philip and Gunner Rivers

 File photo

The St. Michael football program has experienced great growth under head coach Philip Rivers. The Cardinals, a program with a 5-25 record before Rivers took over five seasons ago, has produced a 42-16 record under his leadership.

The Cardinals have posted a 25-3 record over the past two seasons, including last year’s 13-1 mark in which the team posted an unbeaten mark in the regular season for the first time in the young program’s history. They reached the Class 4A state semifinals each of the past two season, losing to eventual state champion Jackson both seasons.

Email Tommy Hicks at tommy@lagniappemobile.com.

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