South Alabama football

South Alabama QB Jared Hollins

 Photo by Scott Donaldson, courtesy of South Alabama Athletics

It’s official. South Alabama head coach Major Applewhite confirmed at his weekly press conference on Monday that Jared Hollins is the Jaguars’ starting quarterback.

The former Mary G. Montgomery standout, who has started the past three games for the Jags, is QB1. Hollins, a 6-foot-4, 210-pound junior, took over the starting role in South Alabama’s home win over Ohio University when Bishop Davenport, the starter to begin the season, was injured in the loss at Tulane in the team’s second game.

Email Tommy Hicks at tommy@lagniappemobile.com.

Tags

Recommended for you

(0) comments

Welcome to the discussion.

Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.

Post a comment
Stop watching this discussion.

Thank you for reading!

Please log in, or sign up for a new account and purchase a subscription to read or post comments.

Sign Up
Log In