Prep basketball

The top-ranked Hoover Bucs rolled past Alma Bryant 92-47 Thursday in the Alabama High School Athletic Association (AHSAA) Class 7A girls’ semifinal matchup in the state basketball tournament at Legacy Arena of the Birmingham-Jefferson Civic Center.

The two teams were closely matched in the first period, Hoover claiming a 17-14 lead, but in the second quarter the Bucs’ produced a whopping 33 points while Bryant managed just 13 to take a 50-27 halftime lead. The third period was pretty much a repeat of the second quarter with Hoover outscoring the Hurricanes 32-11 to take a commanding 82-38 lead into the final period of play.

Tags

Recommended for you

(0) comments

Welcome to the discussion.

Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.

Post a comment
Stop watching this discussion.

Thank you for reading!

Please log in, or sign up for a new account and purchase a subscription to read or post comments.

Sign Up
Log In