Prep football

Baker is the Lagniappe Team of the Week

 Photo by Tommy Hicks

Things were looking a little grim for the Baker Hornets in last week’s season-opening game at home against Theodore. With 2:15 to play, Theodore’s JJ Bush scored a rushing touchdown that marked a comeback for the Bobcats, giving them a 31-28 lead.

But the Hornets had a comeback of their own. Fielding the ensuing kickoff at his team’s 13 yard line, Khatori Marion raced 87 yards for a touchdown to put Baker back in front. A few moments later, Jerrod Grissom picked off a Theodore pass and returned it for a touchdown to put the game out of reach, giving the Hornets a 42-31 victory.

Email Tommy Hicks at tommy@lagniappemobile.com.

Tags

Recommended for you

(0) comments

Welcome to the discussion.

Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.

Post a comment
Stop watching this discussion.

Thank you for reading!

Please log in, or sign up for a new account and purchase a subscription to read or post comments.

Sign Up
Log In