Prep football
Photo by Tommy Hicks

If lightning had legs, it would probably look a lot like Speedy Wheeler.

Baker’s mercurial senior running back, whose birth name is Jailen — although that doesn’t nearly do him the justice his nickname does — ran for three touchdowns and finished with 171 rushing yards at Clem Richardson Stadium Friday night as seventh-ranked Class 7A Baker eliminated Florence with a 38-14 first-round playoff win that left Falcons head coach Kenny Morson in complete awe.

Email Tommy Hicks at tommy@lagniappemobile.com.

Tags

Recommended for you

(0) comments

Welcome to the discussion.

Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.

Post a comment
Stop watching this discussion.

Thank you for reading!

Please log in, or sign up for a new account and purchase a subscription to read or post comments.

Sign Up
Log In