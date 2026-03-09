Prep basketball

Reed Hotard and family

 Photo courtesy of Facebook

Reed Hotard, boys’ basketball head coach at Daphne High School, has informed his team and school officials he has decided to take a break from coaching and he is resigning his position with the Trojans.

Hotard said he is making the move in order to be able to spend more time with his family, especially his wife and three children. He has led the Daphne program for the past five years and arrived there after serving as an assistant coach for Phillip Murphy at McGill-Toolen.

