Spring Hill’s volleyball team celebrated its seniors in style last Friday night, sweeping Tuskegee 3-0 (25-17, 25-20, 25-16) to close out a perfect Southern Intercollegiate Athletic Conference (SIAC) regular season at the Arthur R. Outlaw Recreation Center. The Badgers (21-8, 19-0 SIAC) finished the conference schedule without a loss, securing a 19-0 record in league play. Spring Hill controlled the match throughout, outhitting the Golden Tigers 0.207 to 0.058 while holding advantages in kills (45-23), assists (42-22) and digs (56-43). Samaya Hennessy led the Badgers with 14 kills and 12 digs, recording a double-double to lead the offensive effort. Claire Hayes added 10 kills, while Quinn Thurman contributed seven kills and three service aces. Cassie Creech dished out a team-high 21 assists, with Lily Floyd adding 16. Ashlyn Whiteside anchored the back row with a match-high 21 digs. At the net, Colleen Engstler and Bailey Bevolo each recorded three blocks.
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