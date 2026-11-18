Spring Hill College, in its final Southern Intercollegiate Athletic Conference (SIAC) appearance, swept through the league’s volleyball tournament to take the crown again. It marks the eighth straight SIAC tournament crown for the Badgers, who will join the Gulf South Conference on July 1. They also won an eighth straight regular-season title this year. The last time a Spring Hill team lost a SIAC match was on Sept. 11, 2015. The Badgers have won 227 straight matches since that loss. The Badgers defeated Albany State 3-1 (17-25, 25-18, 25-13, 25-23) at the Health and Physical Education Complex at Benedict College in last Thursday’s title match. The Badgers closed out their SIAC tenure in championship fashion, finishing a perfect 19-0 against conference opponents.
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