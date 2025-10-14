College football

Indiana is the top-ranked team in The Athletic's poll of Division 1 teams

The Associated Press Top 25 poll this week still has Ohio State as the top-ranked Division I college football team in the country. But there is at least one dissenting vote. The folks at The Athletic published a ranking of the country’s 136 Division 1 football teams, from No. 1 to No. 136, this week. The Buckeyes are not in The Athletic’s top spot.

That position belongs to the Indiana Hoosiers, who are fresh off a 30-20 road win against Oregon, which held the No. 3 spot in the AP poll last week, compared to the Hoosiers’ No. 7 position. This week, the AP has Indiana at No. 3, behind Ohio State and Miami, with Oregon dropping to the No. 8 spot.

