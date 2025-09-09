South Alabama football

South Alabama LB Blayne Myrick

 Photo by Scott Donaldson, courtesy of South Alabama Athlertics

Two of South Alabama key defensive players were injured in the Jaguars' 33-31 loss to Tulane last Saturday at Hancock Whitney Stadium. Linebacker Blayne Myrick and safety Ty Goodwill both suffered injuries early in the game and did not return. Their availability for this Saturday’s game at No. 24-ranked Auburn is uncertain.

“Just day-to-day,” South Alabama head coach Major Applewhite said Monday when asked about their status for the game. “Right now, it's just still kind of fresh, still trying to get results and those type of things. I'm optimistic, but I don't have a definitive (answer) right now to be able to tell you.”

