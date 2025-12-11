South Alabama basketball

South Alabama's Peyton Law

 Photo courtesy of South Alabama Athletics

South Alabama men’s basketball senior Peyton Law will miss the remainder of the 2025-26 season. He suffered a knee injury in the Jaguars’ recent 91-65 loss at East Tennessee State. In a social media post, Law, who reportedly suffered a torn ACL and meniscus as well as a sprained MCL, said he would return.

Law noted on a social media post, “Gonna come back stronger and better! God got this!”

