College football

Auburn interim head coach D.J. Durkin

 Photo courtesy of Auburn Athletics

Firing coaches during the season has become a trend this season, including last Sunday’s dismissal of Hugh Freeze at Auburn following a 10-3 loss at home to Kentucky. The trend will be in play for four games this week involving teams from the state of Alabama and SEC.

The most obvious is Auburn’s game at Vanderbilt. The Tigers will be led by interim head coach D.J. Durkin, the team’s defensive coordinator.  The game is set for 3 p.m. and will be broadcast by the SEC Network. LSU, which also has an interim head coach following the firing of Brian Kelly, will travel to Alabama on Saturday. The teams will play at 6:30 p.m. The game will be televised by ABC. Also, UAB, led by interim head coach Alex Mortensen after the firing of Trent Dilfer, will visit Rice for a 1 p.m. game to be televised by ESPN+. There's also Florida's visit to Kentucky, with the Gators also led by an interim head coach. The game will start at 6:30 p.m. and be televised by the SEC Network.

Email Tommy Hicks at tommy@lagniappemobile.com.

Tags

Recommended for you

(0) comments

Welcome to the discussion.

Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.

Post a comment
Stop watching this discussion.

Thank you for reading!

Please log in, or sign up for a new account and purchase a subscription to read or post comments.

Sign Up
Log In