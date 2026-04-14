Gov. Kay Ivey on Tuesday signed Senate Bill 342, the “Let the Kids Play” Act, into law. The legislation, according to a press release from the governor’s office, is designed to reinforce existing state law and prevent discrimination against students participating in athletics while benefiting from the CHOOSE Act.
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