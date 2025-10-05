Gulf Coast Challenge

Jackson State head coach T.C. Taylor lifts the Gulf Coast Challenge trophy

 Photo courtesy of Jackson State Athletics

Perhaps organizers of the annual Gulf Coast Challenge should consider a name change. The Jackson State Invitational sounds about right. Or maybe the Gulf Coast Challenge, powered by Jackson State. Something along those lines.

Regardless, the game has become the Tigers’ property.

Email Tommy Hicks at tommy@lagniappemobile.com.

Tags

Recommended for you

(0) comments

Welcome to the discussion.

Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.

Post a comment
Stop watching this discussion.

Thank you for reading!

Please log in, or sign up for a new account and purchase a subscription to read or post comments.

Sign Up
Log In