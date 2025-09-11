Prep football

No one can say the Jackson Aggies are scheduling down in their non-region games. The top-ranked team in Class 4A, Jackson opened the season against Saraland, the No. 3-ranked team in Class 6A. They lost to Saraland 17-6 but were without the services of running back E.J. Crowell, who was suspended for the game.

Two weeks ago the Aggies traveled to Class 5A Demopolis where they claimed a 41-0 victory and last week they shut out Escambia County 40-0 in their first Region 1 game of the year.

