Prep football

St. Michael QB Gunner Rivers and teammates react to the 44-23 loss to Jackson

 Photo by Mike Kittrell

St. Michael’s special season came to a close Friday night on their home field, falling to defending champion Jackson 44-23 in an Alabama High School Athletic Association (AHSAA) Class 4A state semifinal game.

The Cardinals, unbeaten heading into the game against a Jackson team they beat 49-39 in the regular season, never had a lead in the rematch as the Aggies used big plays and big performances by quarterback Landon Duckworth and running back EJ Crowell to grab a lead the Cardinals couldn’t overcome.

