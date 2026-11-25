The South Alabama baseball team will open its 2027 season against SEC member Kentucky at Stanky Field on Feb. 19 in the first game of a three-game series against the Wildcats. The teams will also play single games on Feb. 20 and 21. Two days later, on Feb. 23, the Jaguars will travel to Starkville, Miss., to take on another SEC member, Mississippi State.
The Jags, who posted a 34-23 overall record last season, will play a total of five SEC teams during the 2027 season, including 26 home games. Other SEC teams on the schedule include a visit to Auburn on March 30, at Alabama on April 13 and at LSU on May 18.
kA DEJ=6lQ=:?6\96:89Ei `]bgj E6IE\:?56?Ei `b]dAEj >2C8:?\E@Ai _AEj >2C8:?\3@EE@>i _AEjQ 5:ClQ=ECQm k^Am
kA DEJ=6lQ=:?6\96:89Ei `]bgj E6IE\:?56?Ei `b]dAEj >2C8:?\E@Ai _AEj >2C8:?\3@EE@>i _AEjQ 5:ClQ=ECQmkDA2? DEJ=6lQ7@?E\D:K6i ``AEj 7@?E\72>:=Ji pC:2=[D2?D\D6C:7j 4@=@Ci R______j 324<8C@F?5\4@=@Ci EC2?DA2C6?Ej 7@?E\H6:89Ei c__j 7@?E\DEJ=6i ?@C>2=j 7@?E\G2C:2?Ei ?@C>2=j E6IE\564@C2E:@?i ?@?6j G6CE:42=\2=:8?i 32D6=:?6j H9:E6\DA246i AC6\HC2AjQm%96 2??F2= :?\DE2E6 $F? q6=E r@?76C6?46 C:G2=CJ H:E9 %C@J H:== 762EFC6 2 E9C66\82>6 D6C:6D 2E $E2?<J u:6=5 |2J f\h] %96 y28D’ 7:CDE $F? q6=E D6C:6D H:== E2<6 A=246 |2C49 `h\a` 2E pC<2?D2D $E2E6]k^DA2?mk^Am
kA DEJ=6lQ=:?6\96:89Ei `]bgj E6IE\:?56?Ei `b]dAEj >2C8:?\E@Ai _AEj >2C8:?\3@EE@>i _AEjQ 5:ClQ=ECQm k^Am
kA DEJ=6lQ=:?6\96:89Ei `]bgj E6IE\:?56?Ei `b]dAEj >2C8:?\E@Ai _AEj >2C8:?\3@EE@>i _AEjQ 5:ClQ=ECQmkDA2? DEJ=6lQ7@?E\D:K6i ``AEj 7@?E\72>:=Ji pC:2=[D2?D\D6C:7j 4@=@Ci R______j 324<8C@F?5\4@=@Ci EC2?DA2C6?Ej 7@?E\H6:89Ei c__j 7@?E\DEJ=6i ?@C>2=j 7@?E\G2C:2?Ei ?@C>2=j E6IE\564@C2E:@?i ?@?6j G6CE:42=\2=:8?i 32D6=:?6j H9:E6\DA246i AC6\HC2AjQm$@FE9 p=232>2VD a_af E62> 762EFC6D `f C6EFC?6CD[ =65 3J D6?:@C :?7:6=56C qC6??@? (C:89E] p a_ae D64@?5\E62> p==\$F? q6=E D6=64E:@?[ (C:89E DE2CE65 2== df 82>6D 2E D64@?5 32D6 2?5 9:E =625@77] w6 =65 E96 y28F2CD H:E9 fd 9:ED 2?5 2 ]bbh 32EE:?8 2G6C286[ 25565 `c 5@F3=6D 2?5 EH@ EC:A=6D 2?5 C2?<65 ?:?E9 2>@?8 2== $F? q6=E A=2J6CD H:E9 2 ]ccg @?\32D6 A6C46?E286]k^DA2?mk^Am
kA DEJ=6lQ=:?6\96:89Ei `]bgj E6IE\:?56?Ei `b]dAEj >2C8:?\E@Ai _AEj >2C8:?\3@EE@>i _AEjQ 5:ClQ=ECQm k^Am
kA DEJ=6lQ=:?6\96:89Ei `]bgj E6IE\:?56?Ei `b]dAEj >2C8:?\E@Ai _AEj >2C8:?\3@EE@>i _AEjQ 5:ClQ=ECQmkDA2? DEJ=6lQ7@?E\D:K6i ``AEj 7@?E\72>:=Ji pC:2=[D2?D\D6C:7j 4@=@Ci R______j 324<8C@F?5\4@=@Ci EC2?DA2C6?Ej 7@?E\H6:89Ei c__j 7@?E\DEJ=6i ?@C>2=j 7@?E\G2C:2?Ei ?@C>2=j E6IE\564@C2E:@?i ?@?6j G6CE:42=\2=:8?i 32D6=:?6j H9:E6\DA246i AC6\HC2AjQm#6EFC?:?8 E@ E96 >@F?5 E9:D D62D@? :D D6?:@C #w! s2?:6= v@?K2=6K] x? `d DE2CED[ 96 H6?E c\c 2?5 2==@H65 bc 62C?65 CF?D @G6C eh]a :??:?8D 7@C 2 c]bh t#p] v@?K2=6K 2=D@ DECF4< @FE ef 9:EE6CD 2?5 96=5 @AA@?6?ED E@ 2 ]adc 32EE:?8 2G6C286] k^DA2?mk^Am
kA DEJ=6lQ=:?6\96:89Ei `]bgj E6IE\:?56?Ei `b]dAEj >2C8:?\E@Ai _AEj >2C8:?\3@EE@>i _AEjQ 5:ClQ=ECQm k^Am
kA DEJ=6lQ=:?6\96:89Ei `]bgj E6IE\:?56?Ei `b]dAEj >2C8:?\E@Ai _AEj >2C8:?\3@EE@>i _AEjQ 5:ClQ=ECQmkDA2? DEJ=6lQ7@?E\D:K6i ``AEj 7@?E\72>:=Ji pC:2=[D2?D\D6C:7j 4@=@Ci R______j 324<8C@F?5\4@=@Ci EC2?DA2C6?Ej 7@?E\H6:89Ei c__j 7@?E\DEJ=6i ?@C>2=j 7@?E\G2C:2?Ei ?@C>2=j E6IE\564@C2E:@?i ?@?6j G6CE:42=\2=:8?i 32D6=:?6j H9:E6\DA246i AC6\HC2AjQmu@==@H:?8 :ED z6?EF4<J 2?5 |:DD:DD:AA: $E2E6 82>6D[ E96 y28D 4=@D6 @FE u63CF2CJ H:E9 2 H66<6?5 D6C:6D 282:?DE |4}66D6 Wu63] ae\agX]k^DA2?mk^Am
kA DEJ=6lQ=:?6\96:89Ei `]bgj E6IE\:?56?Ei `b]dAEj >2C8:?\E@Ai _AEj >2C8:?\3@EE@>i _AEjQ 5:ClQ=ECQm k^Am
kA DEJ=6lQ=:?6\96:89Ei `]bgj E6IE\:?56?Ei `b]dAEj >2C8:?\E@Ai _AEj >2C8:?\3@EE@>i _AEjQ 5:ClQ=ECQmkDA2? DEJ=6lQ7@?E\D:K6i ``AEj 7@?E\72>:=Ji pC:2=[D2?D\D6C:7j 4@=@Ci R______j 324<8C@F?5\4@=@Ci EC2?DA2C6?Ej 7@?E\H6:89Ei c__j 7@?E\DEJ=6i ?@C>2=j 7@?E\G2C:2?Ei ?@C>2=j E6IE\564@C2E:@?i ?@?6j G6CE:42=\2=:8?i 32D6=:?6j H9:E6\DA246i AC6\HC2AjQm~E96C ?@?\4@?76C6?46 @AA@?6?ED @? E96 $@FE9 p=232>2 D4965F=6 :?4=F56 {$&\}6H ~C=62?D[ $2> w@FDE@?[ $@FE962DE6C? {@F:D:2?2[ r:?4:??2E:[ (6DE u=@C:52[ }:49@==D $E2E6[ p=4@C? $E2E6 2?5 (6DE p=232>2]k^DA2?mk^Am
kA DEJ=6lQ=:?6\96:89Ei `]bgj E6IE\:?56?Ei `b]dAEj >2C8:?\E@Ai _AEj >2C8:?\3@EE@>i _AEjQ 5:ClQ=ECQm k^Am
kA DEJ=6lQ=:?6\96:89Ei `]bgj E6IE\:?56?Ei `b]dAEj >2C8:?\E@Ai _AEj >2C8:?\3@EE@>i _AEjQ 5:ClQ=ECQmkDA2? DEJ=6lQ7@?E\D:K6i ``AEj 7@?E\72>:=Ji pC:2=[D2?D\D6C:7j 4@=@Ci R______j 324<8C@F?5\4@=@Ci EC2?DA2C6?Ej 7@?E\H6:89Ei c__j 7@?E\DEJ=6i ?@C>2=j 7@?E\G2C:2?Ei ?@C>2=j E6IE\564@C2E:@?i ?@?6j G6CE:42=\2=:8?i 32D6=:?6j H9:E6\DA246i AC6\HC2AjQm%96 y28D’ $F? q6=E 9@>6 D6C:6D H:== 36 282:?DE {@F:D:2?2 W|2C49 ad\afX[ r@2DE2= r2C@=:?2 WpAC:= `e\`gX[ {@F:D:2?2 %649 WpAC:= ab\adX[ %C@J W|2J f\hX 2?5 v6@C8:2 $E2E6 W|2J `c\`eX]k^DA2?mk^Am
kA DEJ=6lQ=:?6\96:89Ei `]bgj E6IE\:?56?Ei `b]dAEj >2C8:?\E@Ai _AEj >2C8:?\3@EE@>i _AEjQ 5:ClQ=ECQm k^Am
kA DEJ=6lQ=:?6\96:89Ei `]bgj E6IE\:?56?Ei `b]dAEj >2C8:?\E@Ai _AEj >2C8:?\3@EE@>i _AEjQ 5:ClQ=ECQmkDA2? DEJ=6lQ7@?E\D:K6i ``AEj 7@?E\72>:=Ji pC:2=[D2?D\D6C:7j 4@=@Ci R______j 324<8C@F?5\4@=@Ci EC2?DA2C6?Ej 7@?E\H6:89Ei c__j 7@?E\DEJ=6i ?@C>2=j 7@?E\G2C:2?Ei ?@C>2=j E6IE\564@C2E:@?i ?@?6j G6CE:42=\2=:8?i 32D6=:?6j H9:E6\DA246i AC6\HC2AjQm|2C< r2=G: 6?E6CD 9:D `eE9 D62D@? 2D $@FE9 p=232>2’D 9625 4@249] w6 92D A@DE65 2 C64@C5 @7 cdd\bea 5FC:?8 E92E E:>6] r2=G: 92D =65 E96 y28D E@ E9C66 $F? q6=E C68F=2C\D62D@? 492>A:@?D9:AD 2?5 @?6 $F? q6=E E@FC?2>6?E E:E=6]k^DA2?mk^Am
kA DEJ=6lQ=:?6\96:89Ei `]bgj E6IE\:?56?Ei `b]dAEj >2C8:?\E@Ai _AEj >2C8:?\3@EE@>i _AEjQ 5:ClQ=ECQmkDA2? DEJ=6lQ7@?E\D:K6i ``AEj 7@?E\72>:=Ji pC:2=[D2?D\D6C:7j 4@=@Ci R______j 324<8C@F?5\4@=@Ci EC2?DA2C6?Ej 7@?E\H6:89Ei c__j 7@?E\DEJ=6i ?@C>2=j 7@?E\G2C:2?Ei ?@C>2=j E6IE\564@C2E:@?i ?@?6j G6CE:42=\2=:8?i 32D6=:?6j H9:E6\DA246i AC6\HC2AjQm k^DA2?mk^Am
(0) comments
Welcome to the discussion.
Log In
Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.