South Alabama Director of Athletics Dr. Joel Erdmann announced his retirement in a Wednesday press release. Erdmann, who followed long-time AD Joe Gottfried in 2009, will officially retire on June 1.
Erdmann is the longest tenured athletic director in the Sun Belt Conference.
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