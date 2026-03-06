South Alabama basketball

South Alabama Athletics Director Dr. Joel Erdmann was fined an undisclosed amount and publicly reprimanded Friday by the Sun Belt Conference office for statements he made in the wake of three players being suspended for one game following a second-round game in the league’s women’s basketball tournament.

In the game, won by South Alabama over Coastal Carolina, seven Jaguar players were ejected by game officials for taking part in a brawl at the 5:30 mark of the fourth period. Coastal’s Tracey Hueston exchanged words with South Alabama’s Cordasia Harris, leading to Hueston throwing a punch. Several players then were tied up in physical contact that took place under the basket located in front of the South Alabama bench.

Email Tommy Hicks at tommy@lagniappemobile.com.

Tags

Recommended for you

(0) comments

Welcome to the discussion.

Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.

Post a comment
Stop watching this discussion.

Thank you for reading!

Please log in, or sign up for a new account and purchase a subscription to read or post comments.

Sign Up
Log In